VÍDEO: Jennifer Aniston no puede contener las lágrimas al recordar a Matthew Perry

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Matthew Perry, el actor que dio vida a Chandler Bing en la legendaria teleserie Friends, falleció el pasado 28 de octubre de 2023 a los 54 años. Meses después de su inesperada muerte, Jennifer Aniston, su compañera de reparto en la ficción, ha recordado a Perry sin poder evitar emocionarse al hablar de su compañero y el estreno de la serie.

El próximo 22 de septiembre Friends cumplirá 30 años desde su primera emisión. Ha sido durante el espacio Actors on Actors de Variety donde Quinta Brunson le ha preguntado a Aniston sobre la premiere de la legendaria serie de comedia.

"Quinta, ¿puedes preguntarle a Jen qué se siente ver Friends después de 30 años?", le preguntaba la productora a la protagonista de Colegio Abbott. "Oh, no me hagas llorar", respondió una emocionada Aniston en un susurro.

Y es que la actriz que encarnó a Rachel en la exitosa ficción no ha podido contener las lágrimas incluso antes de hablar al recordar una anécdota con Perry. "Es tan raro pensar que pasó hace 30 años porque recuerdo el día que Friends iba a estrenarse en televisión, en la NBC", comenzó Aniston.

"Matthew Perry y yo estábamos comiendo en algún lugar y sabíamos que Lisa se estaba tiñendo el pelo, así que nos presentamos en la peluquería y yo cogí el grifo -Lisa estaba en el lavabo- y empezamos a lavarle el pelo nosotros en vez del peluquero. Al final se nos fue de las manos y fue un momento desafortunado, pero la adrenalina que teníamos en ese momento... parece que fue ayer", relató la actriz.

Friends se emitió durante 10 años, desde 1994 hasta 2004, y cuenta con 10 temporadas. Y es que tan solo un mes después de celebrar su 30 aniversario, se cumplirá también un año desde la muerte del actor, una tragedia que ha golpeado duramente a sus compañeros de reparto. Y es que junto a Aniston y Perry, completaban los papeles protagonistas Lisa Kudrow como Phoebe, Courtney Cox como Monica, Matt LeBlanc como Joey y David Schwimmer como Ross.

Poco después de su muerte, el elenco de Friends, incluidos Cox, Schwimmer, Aniston, Kudrow y LeBlanc, compartieron un comunicado en People para despedir a su compañero. "Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que solo compañeros de reparto. Somos una familia", rezaba el texto. Además, los intérpretes han ido recordando a Perry en numerosas ocasiones. La propia Aniston aseguró a Entertainment Tonight que la mejor manera de honrar su memoria era "celebrando su legado".