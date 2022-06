La serie de Agatha Harkness de Marvel ya tiene fecha de estreno en Disney+

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) presentó a Agatha Harkness, la pérfida hechicera encarnada por Kathryn Hahn. El personaje contará con un spin-off titulado Agatha: House of Harkness y, aunque por el momento se desconoce cuándo se estrenará exactamente, parece que Marvel ya baraja algunas fechas de lanzamiento.

La página web del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos ha dado pistas sobre cuándo se lanzará la ficción. A la producción de Agatha: House Of Harkness aparecen vinculados los guionistas Laura Donney, Cameron Squires y Peter Cameron.

En los perfiles de los guionistas aparece una sección titulada "Historial de empleo en series de televisión" en la que aparece Agatha: House of Harkness. Junto al título de la producción se puede leer que el proyecto está planificado para la temporada 2023-2024. De esta manera, todo apunta a que la producción llegará a Disney+ a finales de 2023 o en la primera mitad de 2024.

Jac Schaeffer encabezará el equipo de guionistas y ejercerá como productor ejecutivo. Apenas se conocen detalles sobre el proyecto, salvo que ha sido descrito como "una comedia oscura". Los rumores apuntan a que la serie podría girar en torno al pasado de Agatha en los juicios de Salem, donde fue acusada de usar la magia negra.

Al margen de Hahn, no hay ningún otro actor vinculado al proyecto. Elizabeth Olsen desveló en una entrevista con Good Morning America que no estaba previsto que retomara su rol de Wanda en el futuro cercano. "No hay un plan y hablo en serio. No soy una buena mentirosa", declaró.

La próxima serie de Marvel Studios que verá la luz en Disney+ será Ms. Marvel, ficción protagonizada por Iman Vellani como Kamala Khan y que estará compuesta de seis capítulos que arrancarán el próximo 8 de junio. Después será el turno de She-Hulk, la serie de la abogada y prima de Hulk que, protagonizada por Tatiana Maslany, constará de nueve episodios y llegará a Disney+ el 17 de agosto.