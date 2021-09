Fans de Marvel, indignados con los Emmy por la derrota de Agatha de Wandavision: "Loki y yo vamos a quemar Hollywood"

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

A pesar de que Bruja Escarlata y Visión (Wandavision) contaba con 23 nominaciones a los Emmy, la ficción de Marvel tan solo ha logrado hacerse con tres estatuillas que no han ido a parar a los actores principales de la serie, que aspiraban a conseguirlas. Sin embargo, ha habido una derrota actoral que ha dolido más que ninguna.

Kathryn Hahn, la encargada de dar vida a Agatha Harkness en la ficción de Disney+, estaba nominada al Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie limitada. En su lugar, el galardón ha ido para Julianne Nicholson, quien interpreta a Lori Ross en Mare of Easttown.

La decisión de la Academia ha sido de todo menos bien recibida por parte de los fans de la bruja de Westview, quienes han inundado las redes sociales de publicaciones y que han llegado a amenazar con destruir la meca del cine: "Lo de Kathryn Hahn ha sido un robo, Loki y yo vamos a quemar Hollywood hasta los cimientos".

Kathryn Hahn was robbed. Loki and I are gonna burn Hollywood to the ground. #Emmys pic.twitter.com/2vq0nnA3k7 — Lisa Holliday (Taylor’s Version) (@GooseNibble) September 20, 2021

Así me sentí cuando no gano Kathryn Hahn #Emmys2021 pic.twitter.com/IGc7hkyw22 — Spellman 🌙 (@WinterfellSong) September 20, 2021

Ante la frustración, cada uno ha intentado lidiar con la decepción de un modo u otro. Hay desde quienes han sugerido manipular la realidad, como haría Wanda Maximoff, para crear un Universo en el que Hahn haya sido la ganadora, hasta quienes se consuelan recordando su gran 'temazo'.

Manipulating reality to change Kathryn Hahn’s Emmy loss into an Emmy win pic.twitter.com/TcrsWFAJH3 — Mara Laine (@FoundMyCarKeys) September 20, 2021

HOW DID KATHRYN HAHN NOT WIN pic.twitter.com/cuX0iJHwhq — jules ♡ (@gallagherscoven) September 20, 2021

Recientemente, el presidente de Marvel, Kevin Feige, afirmó que la puerta estaba abierta al regreso de Kathryn Hahn al MCU, aunque esto no estaría programado para el corto plazo. Sin embargo, los fans de la actriz podrán disfrutar de su trabajo en Puñales por la Espalda 2, que llegará a Netflix en 2022.