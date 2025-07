MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

Mientras esperan la llegada a Netflix de la quinta y última temporada de Stranger Things, que se estrenará dividida en tres partes a finales de año, los fans de la serie no han cesado de especular acerca de cuáles serán los grandes villanos a los que el grupo liderado por Once tendrá que enfrentarse.

Así, los seguidores de la ficción han aventurado hipótesis de lo más dispares, llegando incluso a señalar a Will como un posible antagonista en el desenlace de Stranger Things.

Aunque, sin duda, cabe la posibilidad de que aparezcan nuevos villanos en la batalla final, estos son los antagonistas que volverán (o debutarán) en la última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer, cuya nueva entrega estará dividida en tres partes que verán la luz el 27 de noviembre, el 26 de diciembre y el 1 de enero de 2026, cuando se estrenará su capítulo final.

VECNA

Vecna, cuyos orígenes se remontan a un pasado compartido con Once (Millie Bobby Brown) y el doctor Brenner (Matthew Modine), sembró el caos en la cuarta temporada de Stranger Things, coronándose como el villano más letal de la serie.

Adentrándose en las mentes de sus víctimas, es capaz de utilizar sus recuerdos y sus mayores miedos en su contra. Así, aquellos que caen en sus garras entran en un trance en el que ven sus fantasías más temidas hechas realidad.

Encarnado por Jamie Campbell Bower, y confirmado su regreso para el desenlace tras la gran batalla del final de la cuarta temporada, Vecna supone una terrible amenaza para todos los habitantes de Hawkins... y un rival temible incluso para Once.

JACK SULLIVAN

Jack Sullivan, el coronel del ejército de Estados Unidos que en la cuarta temporada de Stranger Things siguió sin descanso la pista de Once con el objetivo de asesinarla, será otra de las amenazas en este caso de tintes menos sobrenaturales pero igual de preocupante.

En la anterior entrega de la serie, el personaje encarnado por Sherman Augustus, descubrió junto a su pelotón la base secreta del Proyecto Nina, en la que se encontraban Once y el doctor Brenner, y fue quien dio la orden de que un francotirador disparara al personaje de Modine.

Aunque Once logró derribar el helicóptero en el que iba el coronel trababa de escapar, este logró sobrevivir y huyó, preparando el terreno para volver a acechar a Once en la quinta temporada.

DEREK TURNBOK

Encarnado por Jake Connelly, el joven Derek Turnbow es un nuevo personaje que hará su debut la quinta temporada de Stranger Things. Y parece que las apariencias engañan pues, según apuntaron informaciones sobre el reparto que salieron a la luz en 2023, Derek es un niño marginado, grosero con los adultos y un matón con la gente de su edad.

El tráiler de la nueva entrega de Stranger Things mostró una fugaz escena en la que Mike (Finn Wolfhard) actúa de barrera humana entre una desconocida amenaza y un grupo de niños entre los que se encuentra Derek, con un semblante atónito y preocupado. No obstante, cabe esperar que Derek no sea un villano al uso, sino más bien alguien potencialmente antipático que podría experimentar un arco de personaje o cambio a lo largo de los nuevos capítulos.

¿VOLVERÁ EL DOCTOR BRENNER?

Martin Brenner, a quien dio vida Matthew Modine, pasó de ser uno de los villanos más crueles de la serie a encarnar un rol más bien ambiguo en la cuarta temporada, ayudando a Once a recuperar sus poderes. Su muerte conmocionó profundamente al personaje de Millie Bobby Brown pues, de alguna manera, se había reconciliado con él y con esa parte de su pasado.

"Si empezara a hablar de la temporada 5, probablemente vendrían y me romperían la nariz", bromeó Modine en una entrevista concedida a Associated Press, anticipando así su posible regreso a la serie. No obstante, esto no significa necesariamente que su personaje reviva, pues es muy probable que aparezca en algún flashback o recuerdo.