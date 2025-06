Stranger Things se expande con Tales from 85: Así es el spin-off inspirado en una mítica serie de animación de los 80

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Los primeros cuatro capítulos de la temporada final de Stranger Things aterrizarán en Netflix el 27 de noviembre de 2025. Entretanto, no son pocos quienes han disfrutado de un emocionante adelanto de Tales from 85 (Historias del 85), un spin-off en clave de animación que verá la luz en 2026. Eric Robles, el creador de la serie, ha desvelado cuál fue su inspiración para alumbrar este proyecto que expande el universo creado por los hermanos Duffer.

"Cuando te dan la responsabilidad de crear el aspecto visual de una serie animada de Stranger Things, sientes que el temor de Dios te cala hasta el alma", confesó Robles acerca de la presión que sintió, en declaraciones recogidas por Deadline durante el festival internacional de cine de animación de Annecy.

Y es que, aunque todavía no han salido a la luz, el realizador mostró en exclusiva varias imágenes de detrás de las cámaras, algunas animaciones y diseños de los personajes. También mostró algunas criaturas terroríficas -zombies calabaza del 'Upside Down' y un tiburón de nieve-, además de un breve fragmento de la ficción que dejó a todos impactados.

Robles también desveló que su principal inspiración para Stranger Things: Tales from 85 fue otra serie animada: "Los verdaderos Cazafantasmas". "Era divertida, pero tenía un puñado de episodios oscuros y escalofriantes, y no dejábamos de hablar de ello. Se convirtió en algo así como nuestra Estrella Polar", afirmó.

No obstante, esta ficción estrenada en 1986 no fue su única referencia a la hora de abordar el desarrollo de Tales From 85. Según Robles, hubo otras producciones de ciencia ficción y misterio que influyeron, como E.T. de Steven Spielberg, Transformers o Pesadillas. "La visión era la de niños montando en bicicleta y usando walkie-talkies", expresó, en referencia al estilo visual y la ambientación tan representativos de los años 80 que quería imprimir en la ficción. "Existe peligro y no todos podrían sobrevivir. El peligro es real y eso tuvo un impacto en el diseño", subrayó Robles.

Además, Netflix ha lanzado la sinopsis oficial de Stranger Things: Tales from 85, que reza lo siguiente: "Bienvenidos de nuevo a Hawkins en el crudo invierno de 1985, donde los personajes originales deben luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su ciudad en Stranger Things: Tales From 85, una nueva serie animada épica".

La temporada 5 y final de Stranger Things estará dividida en tres partes. El primer volumen, de cuatro episodios, verá la luz el próximo 27 de noviembre, mientras que el segundo será de tres capítulos, que aterrizarán el 26 de diciembre de 2025, y ya el episodio final, titulado The Rightside Up, se estrenará el 1 de enero de 2026.

El elenco principal regresa para esta última entrega, incluyendo a Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman y Jamie Campbell Bower. Además, Linda Hamilton se incorpora también al reparto en un papel aún no revelado.