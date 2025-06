J.K. Rowling responde a las críticas de Pedro Pascal: "A Dios le encantan los juzgadores"

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, ha protagonizado desde hace años no pocas polémicas a raíz de sus comentarios sobre la comunidad LGBT+ y la identidad de género, por los que ha sido tachada de tránsfoba. Pedro Pascal fue el último en sumarse a las críticas hacia la escritora, afirmando que no le gustan "los matones". Ahora Rowling le ha contestado.

"No puedo decir que me sienta como si me hubieran mandado callar, pero sigue así, Pedro. A Dios le encantan los juzgadores", sentenció con ironía Rowling vía X. La autora incluía junto a su comentario una captura de pantalla de una entrevista titulada "Pedro Pascal mada callar a Rowling, defiende los derechos de los transexuales y reflexiona sobre la fama a los 50 años".

Can't say I feel very shut down, but keep at it, Pedro. God loves a trier. pic.twitter.com/xuyRGiquLx