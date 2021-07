Ni siquiera Don Cheadle entiende su polémica nominación al Emmy por Falcon y el Soldado de Invierno

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Los fans de Marvel esperaban con ansias la publicación de los nominados a los Emmy, ya que con el debut del Universo Marvel en Disney+, todo apuntaba a a que, como finalmente ha sido, actores de la franquicia como Elizabeth Olsen, Paul Bettany o Kathyrn Hahn tenían grandes posibilidades de ser considerados para este galardón. Sin embargo, y también ha habido un intérprete asociado al estudio que ha entrado dentro de las listas y que nadie esperaba.

Don Cheadle, quien interpreta a James 'Rhodey' Rhodes, más conocido como Máquina de Guerra (War Machine) en el Universo Cinematográfico Marvel, ha sido nominado a la Mejor Actuación Especial en una serie dramática por su trabajo en Falcon y el Soldado de Invierno. Una candidatura que ha llamado poderosamente la atención dada la brevedad del papel del actor en la serie.

Como los espectadores recordarán, Cheadle hizo una aparición de apenas dos minutos durante el primer capítulo de la serie, lo cual le ha servido, según los miembros de las tres academias de televisión que conceden los premios, para entrar en la carrera hacia el Emmy.

"Gracias a los que me deseáis lo mejor, lo siento por los haters, estoy de acuerdo", ha señalado el intérprete en el que incluía un emoji levantando los hombros antes de apuntar: "Yo tampoco lo entiendo, peeeeeero allá vamos...".

thanks, well wishers. sorry, haters. agreed, 🤷🏿‍♂️ers. i don't really get it either. buuuuuuuuuut on we go ...