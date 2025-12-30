Once vuelve a ser clave en el épico tráiler del final de Stranger Things 5: "La madre de Dios" - NETFLIX

MADRID, 30 Dic. (CulturaOcio) -

El esperado episodio final de Stranger Things aterrizará en Netflix el próximo 1 de enero. Y horas antes del estreno, la plataforma de streaming ha lanzado un épico tráiler del desenlace de la serie creada por los Duffer. Un épico clip en el que Once vuelve a ser clave, al tiempo que Dustin (Gaten Matarazzo) y los demás se preparan para el enfrentamiento definitivo contra Vecna (Jamie Campbell Bower), que apunta a ser la madre de toda las batallas.

"Quiero que luches una última vez", le dice Jim Hopper (David Harbour) a Once al inicio del adelanto. Mientras prepara a su hija adoptiva para la batalla final contra Vecna y la alienta, las imágenes muestran un repaso por varias escenas clave del personaje y su evolución a lo largo de las cuatro temporadas anteriores.

"Te han agredido. Manipulado. Personas horribles. Pero nunca te has dejado doblegar. Lucha por los días que habrá al otro lado. Por un mundo más allá de Hawkins", anima Hopper, al tiempo que las imágenes muestran algunos recuerdos de Once junto a sus amigos. Es entonces cuando una escena muestra a Vecna suspendido en el aire dentro de su guarida y recuperando sus fuerzas.

Instantes después, Dustin, Lucas (Caleb McLaughlin) y el resto de la pandilla contemplan, absortos, una enorme y aterradora surgiendo del cielo. "La madre de Dios", suelta, impactado, el joven Henderson, sin dar crédito a lo que están viendo.

El desenlace de Stranger Things tendrá una duración de más de dos horas y que, con un metraje total de 128 minutos, supondrá el segundo episodio más largo de la historia de la ficción, solo superado por el final de la cuarta entrega, que superó ampliamente las dos horas de metraje (142 minutos).

Winona Ryder (Joyce Byers), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (Dra. Kay) completan el elenco de la serie.