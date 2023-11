Creature Commandos de DC ficha a una protagonista de The Witcher

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

La serie de Creature Commandos será el primer proyecto del Universo DC de James Gunn en ver la luz. La serie de animación para adultos llegará a HBO Max en 2024, por lo que continúa ultimando sus detalles de cara al estreno. Para ello, han fichado a una actriz perteneciente a la aclamada serie The Witcher, de Netflix.

La intérprete Anya Chalotra ha fichado por la producción para ponerle voz a uno de sus personajes. Una cuenta de X (Twitter) dedicada a la actriz ha desvelado que ella misma habría actualizado su CV en Spotlight. Ahí se indica que formará parte del elenco de Creature Commandos.

Wow! I had no idea this would blow up I was just excited to share a new role for Anya 😅 for those asking about the source is where we always get them: Anya’s official CV on Spotlight. While I don’t like sharing her CV page like that, I can show a screenshot of where the info is. https://t.co/SV03ACIklt pic.twitter.com/MXOQ4gx2uq