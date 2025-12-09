Salvaje trailer de la última temporada de The Boys que ya tiene fecha de estreno - PRIME VIDEO

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video ha desvelado el trailer y la fecha de estreno de la última temporada de The Boys. La quinta entrega de la serie basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson se estrenará el 8 de abril de 2026, con un doble episodio. Desde entonces, un nuevo capítulo llegará cada semana hasa la entrega final de la serie, que se estrenará el 20 de mayo de 2026.

El brutal avance de casi dos minutos de duración, sigue a la pandilla protagonista de la franquicia preparándose para "un último baile". Carnicero y compañía, continuán su cruzada contra los Supers, y el la tiranía establecida por Patriota, en un conflicto sin precedentes en el que todos los personajes se ven obligados a arriesgar su vida para conseguir su objetivo: salvar el mundo.

Los nuevos episodios sitúan la trama en un mundo sujeto y dominado por los caprichos erráticos y ególatras de Patriota. Paralelamente, Hughie, Leche Materna y Frenchie están encarcelados en un "campo de libertad". Annie, por su lado, lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los Supers, y Kimiko no aparece por ninguna parte.

Pero cuando Carnicero reaparece, dispuesto a utilizar un virus que acabará con todos los Supers, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes.

The Boys está basada en el cómic superventas del New York Times de Garth Ennis y Darick Robertson, y desarrollada por el productor ejecutivo Eric Kripke.

El elenco de la quinta temporada de la ficción está compuesto por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Chace Crawford, Erin Moriarty, Tomer Capone, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Jensen Ackles o Karen Fukuhara, entre otros.