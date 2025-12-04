The Boys 5: Karl Urban adelanta grandes muertes al comienzo de la temporada final - PRIME VIDEO

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys todavía no cuenta con una fecha de estreno exacta, si bien su creador, Eric Kripke, ha indicado que no habrá que esperar demasiado para su llegada a Prime Video, este 2026. Lo que es seguro es que la entrega será tan sangrienta como sus predecesoras y los recientes comentarios de uno de sus protagonistas, Karl Urban, sugieren que comenzará con algunas muertes importantes.

"Creo que te lanzamos a la piscina, pero en el buen sentido, porque hay mucho en juego", expresó el actor en un panel de la FAN EXPO, según recoge ScreenRant. "Creo que lo realmente importante en la quinta temporada, a nivel emocional, en lo que respecta a los personajes y al apego que se siente por ellos, es que habrá grandes sorpresas desde el primer episodio. Probablemente eso es lo que te hará darte cuenta de que 'Oh, esto va en serio'. Hay mucho en juego y cualquiera puede ser un objetivo", señaló, dando así a entender que, desde los primeros compases, ningún personaje estará a salvo.

Cabe decir que, en los cómics en los que se basa la ficción, casi todos los personajes principales acaban muriendo, a excepción de Luz Estelar (Starlight) y Hughie, mientras que Billy Carnicero se vuelve todo un villano. No obstante, la serie de Prime Video no se ha mantenido estrictamente fiel al material original anteriormente, por lo que parece razonable esperar un desenlace diferente.

En todo caso, que "habrá muchas muertes" en la temporada es algo que ya confirmó Kripke hace meses. "Es probable que haya bastantes muertes en los próximos episodios, y no hay garantía de quién conseguirá sobrevivir", adelantaba el pasado mayo en declaraciones a Deadline, mientras que Nathan Mitchell, que encarna a Negro Oscuro, prometía más de una sorpresa.

La temporada 4 de la ficción terminó con Patriota (Homelander), el personaje de Antony Starr, convirtiéndose, a efectos prácticos, en presidente; Hughie, Frenchie, Kimiko y MM, capturados y Carnicero y Luz Estelar, libres. "Veo las dos últimas temporadas... como un acordeón. Una parte del acordeón se expande y luego se comprime de nuevo. En la temporada 4 se preparó mucho el terreno para la temporada 5. Todo apunta hacia ese final culminante", explicó Starr.