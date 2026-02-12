Superman humilla a Patriota en el combate que resuelve quién es más fuerte tras 20 años de debate

Archivo - ¿Quién ganaría una pelea entre Superman y Homelander de The Boys? - PRIME VIDEO/DC - Archivo

Superman y Patriota son dos de los seres más poderosos de los cómics. Una de las cuestiones más debatidas es cuál de estos personajes saldría vencedor en una batalla. Y tras más de dos décadas, DC Comics al fin ha resuelto oficialmente la duda.

El histórico enfrentamiento entre Superman y Patriota, que tanto tiempo llevaban ansiando los fans de las grapas, ha sucedido por fin. Lo han hecho en el tomo único de DC K.O.: Boss Battle 1, que ya está a la venta.

En esta historia de Steve Orlando y Jeremy Adams, varios héroes del Universo DC atraviesan el multiverso para combatir a personajes de otros mundos, acumulando energía vital durante sus enfrentamientos. De este modo, en un momento dado, Superman llega hasta el universo de The Boys.

Patriota asume que el Hombre de Acero es un adversario que pretende desafiarle, dada su condición como el superhéroe más poderoso de su realidad. Por ello decide atacarle con su visión calorífica. Como era de esperar, Superman responde al ataque del arrogante y perturbado líder de los Siete de Vought, resistiendo sus rayos con los suyos.

Instantes después, Patriota se burla de Kal-El, y este le suelta un tremendo puñetazo en la cara. Patriota parece estar disfrutando con la batalla y arremete nuevamente contra el Último Hijo de Krypton.

Pero tras intercambiar múltiples golpes sin que uno dañe notablemente al otro, Superman consigue soltarle a Patriota un cabezazo, sorprendiéndolo, y el kryptoniano es teletransportado nuevamente al Universo DC, quedando aparentemente igualado en fuerzas con el poderoso líder de los Siete.

No obstante, la batalla confirma claramente que Superman es más fuerte. La diferencia entre ambos es que, mientras que el primero juró no arrebatar vidas y contiene sus poderes, Patriota no teme hacerlo si ello sirve a sus propósitos.

De hecho, intenta despedazar al Hombre de Acero con su visión calorífica y matarlo a golpes, mientras que Kal-El únicamente se limita a dejarlo fuera de combate, lo que, por otro lado, constata que es más fuerte que Patriota. Dicho esto, conviene recordar que este último prácticamente nunca se había enfrentado a alguien tan poderoso como él.

Es más, cuando Patriota se enfrentó a su clon Negro Oscuro, ambos se destruyeron mutuamente. Pero, en todo caso, es evidente que Superman se estaba conteniendo para no machacar al villano y únicamente tenía intención de dejarlo fuera de combate.