El salto temporal de la temporada 3 de El señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, explicado

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Recientemente Prime Vídeo confirmaba que El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder tendría una tercera temporada. La nueva entrega, cuya preproducción ya ha comenzado, tiene previsto empezar su rodaje esta primavera en Reino Unido. Por el momento, ya se han dado a conocer algunos puntos clave de la trama.

"Saltando varios años desde los acontecimientos de la segunda temporada, la tercera tiene lugar en plena Guerra de los Elfos y Sauron, cuando el Señor Oscuro intenta fabricar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra y conquistar por fin toda la Tierra Media", reza la primera descripción de la entrega.

Jumping forward several years from the events of Season 2, Season 3 takes place at the height of the War of the Elves and Sauron, as the Dark Lord seeks to craft the One Ring that will give him the edge he needs to win the war and conquer all Middle-earth at last. pic.twitter.com/jEkntXQOPc