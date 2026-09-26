Ryan Murphy desvela el papel que tenía preparado para Ariana Grande en American Horror Story 13 - CONTACTO

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 13 de American Horror Story llega a Disney+ este viernes 25 de septiembre. Tal y como se confirmó el pasado mes de julio, Ariana Grande finalmente no aparecerá en los nuevos episodios, dado que el rodaje coincidía con su gira Eternal Sunshine Tour. Ahora, Ryan Murphy ha confirmado que estaba previsto que Grande retomara su papel como Chanel #2, personaje al que dio vida en 2015 en la serie Scream Queens.

"Fue curioso porque, en un momento dado, iba a contar con las Scream Queens para esta temporada, pero Ariana estaba de gira y no pude organizarlo", explicaba Murphy a The Hollywood Reporter durante la premiere de American Horror Story 13. "Pero ella me dijo: '¡Aún así quiero hacerlo! Es solo que no puedo, estoy de gira'. Así que le dije: 'Vale, déjame pensarlo'", recuerda, confirmando que su intención era incorporar al personaje de Chanel #2 en los nuevos episodios de AHS.

Ryan Murphy reveals that Ariana Grande’s role in #AHS13 would’ve involved a ‘Scream Queens’ crossover, but she couldn’t make it work with her touring schedule. pic.twitter.com/fEKEx3uocV — The Hollywood Reporter (@THR) September 24, 2026

Grande interpretó a Chanel #2 en la primera temporada de Scream Queens, serie creada por Murphy junto a Ian Brennan y Brad Falchuk. En la ficción, que fue cancelada en 2016 tras su segunda entrega, Grande compartió elenco con Emma Roberts, Billie Lourd, Abigail Breslin, Lea Michele y Glen Powell. Pese a que Grande finalmente no aparece en la temporada 13 de AHS, Murphy confirmaba que tanto él como el resto del elenco no descartaban retomar Scream Queens.

EL REGRESO DE SCREAM QUEENS SIGUE SOBRE LA MESA

"Emma tiene muchas ganas de hacerlo. Sé que Billie quiere hacerlo. Lea quiere hacerlo. Ariana quiere hacerlo y Glen, mi favorito de todos los tiempos", revelaba Murphy. "¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Doce años desde que Glee dejó de emitirse? A veces lleva su tiempo", añadía Murphy, que en esa misma premiere confirmó que acababa de terminar de escribir el guion para un reboot de Glee.

"Ella me advirtió de antemano que iba a ser muy difícil coordinar las fechas, y el fin de semana que teníamos que rodarlo ella estaba de gira, pero le dije: 'Vale, lo pospondré para más adelante', así que no he tirado la toalla. La adoro", aseguraba Murphy.

Tal y como ya confirmó el propio Murphy, la temporada 13 de American Horror Story reunirá a personajes de anteriores temporadas de la serie. Así, los nuevos episodios contarán con el regreso de habituales de la franquicia como Jessica Lange, Sarah Paulson, Emma Roberts, Angela Bassett, Kathy Bates, Billie Lourd, Gabourey Sibidie y Leslie Grossman.