Primera imagen del regreso de Jessica Lange a American Horror Story en en su temporada 13

Jessica Lange a American Horror Story en en su temporada 13 - FX

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

American Horror Story regresará con su temporada 13, y en estos nuevos episodios volverá, tras una ausencia de ocho años, Jessica Lange. Desde el set de rodaje, llegan varias imágenes de este esperado regreso de la oscarizada actriz a la aplaudida antología de terror creada por Ryan Murphy y Brad Falchuck.

Estas imágenes, publicadas por la productora de Murphy en Instagram, muestran a Lange, de espaldas, ataviada con un elegante vestido azul y unos zapatos de tacón, contemplando un edificio por la ventana.

Sin embargo, no está claro si la estrella de cintas como King Kong o Tootsie retomará en la temporada 13 de American Horror Story su personaje de Constance Langdon, o si encarnará a uno completamente nuevo.

¿QUÉ PERSONAJE SERÁ LANGE EN AMERICAN HORROR STORY 13?

Lange ha interpretado distintos roles a lo largo y ancho de las entregas de la serie de Murphy. En su temporada 1 encarnó a Langdon, mientras que en la segunda dio vida a la hermana Jude Martin, a Fiona Goode en la tercera y Elsa Mars en la cuarta.

La actriz y protagonista junto a Jack Nicholson del remake de El cartero siempre llama dos veces, estrenado en 1981, regresó cuatro años después, en la octava temporada, como estrella invitada, retomando su rol de Langdon.

El regreso de Lange en la temporada 13 de American Horror Story ha sido recibido con entusiasmo por los fans, especialmente porque el año pasado aseguró en una entrevista que su etapa en la serie había concluido.

Más allá de si Lange retomará a Constance Langdon o interpretará a un personaje completamente nuevo, la actriz estará acompañada por otros habituales de la ficción, como Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.

Por otra parte, la nueva entrega de la serie también marcará el reencuentro de Ariana Grande con Murphy y Falchuck, tras protagonizar en 2015 la serie de terror Scream Queens.