Archivo - Ariana Grande carga contra Trump por usar su música en un vídeo anti-trans: "Tu verdad es falsa"- CONTACTO - Archivo

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Ariana Grande ha arremetido contra la Administración Trump por usar su música en un vídeo en el que, haciendo referencia a las personas trans, aseguraba que "los hombres no pueden tener hijos y nunca deberían competir en deportes femeninos". Es la segunda vez en dos meses que la cantante carga contra el presidente de Estados Unidos por usar su música con fines propagandísticos.

Este jueves 20 de agosto, Team Trump, una de las cuentas oficiales del presidente en TikTok, publicaba un vídeo que muestra a Trump caminando hacia un estrado con la canción de Grande 'we can't be friends (wait for your love)' de fondo, mientras aparece en pantalla el texto "Mi verdad y yo permanecemos en silencio. Los hombres no pueden tener hijos y nunca deberían competir en deportes femeninos". Actualmente, el sonido del vídeo no está disponible y es probable que, como ya hizo en otra ocasión, lo haya retirado la propia artista.

El pie de foto de la publicación de Trump reza: "¡Esto no debería ser polémico! #trump #arianagrande #maga". Recientemente, se volvía tendencia en TikTok publicar un vídeo usando esta parte de la canción de Grande, en la que dice "mi verdad y yo permanecemos en silencio", para compartir una opinión controvertida o minoritaria.

Además de retirar su canción de la publicación, la cantante ha escrito en la sección de comentarios: "No vuelvas a usar mi música nunca más. Además, tu verdad es falsa".

ES LA SEGUNDA VEZ QUE ARIANA GRANDE ARREMETE CONTRA TRUMP POR USAR SU MÚSICA

El pasado mes de junio, la Casa Blanca estadounidense compartió en TikTok un vídeo de las deportaciones masivas por parte del ICE acompañado de la canción de Grande 'bye'. La cantante comentó lo siguiente en el post : "Por favor, no utilicéis nunca mi música en relación con esta barbarie, esta atrocidad inhumana sin sentido". Actualmente, el tema tampoco se encuentra disponible en dicho vídeo.

@whitehouse Bye-bye ?? President Trump has delivered the most secure border in history ? original sound - The White House

Grande no ha sido la única artista en condenar el uso de su música por parte de la Administración Trump. Hace apenas un mes, la Casa Blanca estadounidense usaba la canción de Katy Perry 'Firework' en un vídeo de un ataque militar a Irán. La cantante aseguró no haber autorizado el uso de su tema. "Me siento profundamente consternada y enfadada", escribió en su cuenta de X.

En diciembre del año pasado, Sabrina Carpenter también arremetió contra el Gobierno de Trump por acompañar imágenes de detenciones con su canción 'Juno': "No me involucréis nunca más a mí ni a mi música para beneficiar vuestra agenda inhumana". Otros artistas, como Beyoncé o Jack White, amenazaron con emprender acciones legales ante un uso similar de sus canciones.