Archivo - Disney cancela The Acolyte, que no tendrá segunda temporada - LUCASFILM - Archivo

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Star Wars: The Acolyte, ficción creada por Leslye Headland, terminaba su andadura en Disney+ hace poco más de un mes, con el estreno de su octavo episodio. No obstante, el final de la temporada dejaba muchas incógnitas abiertas e incluso presentaba a dos icónicos personajes de la franquicia que los fans esperaban poder ver desarrollados en una nueva tanda de capítulos... Algo que, según parece, no va a ser posible.

Según informa Deadline, Disney+ no ha renovado The Acolyte por una segunda temporada, por lo que el capítulo final de la primera es también el final de la serie. Si bien esta decisión deja en el aire ciertas tramas, lo cierto es que la noticia no ha sido precisamente una sorpresa, puesto que los últimos rumores ya señalaban en esa dirección.

"He oído, sobre The Acolyte, que no hay mundo en que vaya a tener una segunda temporada", comentaba ya semanas atrás el 'youtuber' Kristian Harloff en un vídeo subido a su canal.

La ficción de Headland generó una gran división entre los fans de Star Wars antes incluso de su estreno. El odio de los sectores más reaccionarios se materializó, entre otras expresiones, en una campaña de 'review bombing', práctica que trata de inundar las webs de críticas con reseñas y puntuaciones negativas.

Por otro lado, aunque la serie empezó pisando fuerte, convirtiéndose en el mayor estreno de Disney+ del año hasta el momento, finalmente y según datos de Nielsen, su audiencia resultó ser la más baja de todas las series de la franquicia en la plataforma, excepto Andor, en términos de minutos reales vistos. Ya sea por las cifras, los ataques de odio u otra razón distinta, lo cierto es que The Acolyte no tendrá una nueva tanda de episodios en Disney+.

Ambientada en la Alta República, cien años antes de la Saga Skywalker, The Acolyte es un thriller que indaga en una serie de extraños asesinatos a varios miembros de la Orden Jedi cuando esta se encuentra en su máximo apogeo. La serie está protagonizada por Amandla Stenberg como las gemelas Osha y Mae, Lee Jung-Jae como el Maestro Sol, Carrie Anne-Moss como la Maestra Indara, Joonas Suotamo como el Jedi wookie Kelnacca, Rebecca Henderson como la Maestra Vernestra 'Vern' Rwoh, Charlie Barnett como el Jedi Yord, Jodie Turner-Smith como la Madre Aniseya, Dafne Keen como la padawan Jecki y Manny Jacinto como Quimir.