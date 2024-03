MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Oh Yeong-Su interpretó al jugador número 1 en El Juego del Calamar. El actor de 79 años fue acusado de acoso sexual y ahora ha sido condenado por la justicia de Corea del Sur.

El intérprete fue acusado de dos cargos de acoso sexual que supuestamente tuvieron lugar en 2017. Según la BBC, Oh Yeong-Su "abrazó y besó a una mujer en la mejilla en contra de su voluntad en dos ocasiones", hechos que tuvieron lugar mientras estaba alojado en una zona rural para hacer una función de teatro.

El actor ha sido condenado a ocho meses de prisión y recibirá 40 horas de educación sobre violencia sexual. Sin embargo, la pena de cárcel quedará en suspenso durante dos años y, si en ese periodo no comete ningún delito, no será encarcelado.

Los relatos de la víctima sobre la agresión y sus afirmaciones son "consistentes y parecen ser declaraciones que no se pueden hacer sin experimentarlas realmente", declaró el juez Jeong Yeon-ju. Por su parte, el actor niega los hechos y ha anunciado que va a apelar. Esta postura contrasta con sus declaraciones de febrero de 2023, cuando asistió a la primera vista. "Lo siento, creo que me he comportado mal", dijo entonces el intérprete.

Oh Yeong-Su ganó el Globo de Oro a mejor actor de reparto por su trabajo en El Juego del Calamar y ha aparecido en más de 200 obras de teatro en Corea del Sur. Cuando salieron a la luz las acusaciones en 2022, el intérprete salió del proyecto Love Letters.

Womenlink, una destacada organización feminista, se ha pronunciado después de que saliera a la luz la sentencia. "Ahora podemos decir que la violencia sexual en el teatro no es una vieja costumbre, sino que es violencia sexual. El acusado debe dejar de intentar hacer desaparecer su agresión, disculparse con la víctima y aceptar su error", afirmaron.