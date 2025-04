Daredevil: Born Again 1x08 revela quién ordenó a Bullseye matar a Foggy

Daredevil: Born Again 1x08 revela quién ordenó a Bullseye matar a Foggy - MARVEL STUDIOS

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again avanza inexorablemente hacia su final. Y a tan solo un episodio de su desenlace, la serie ha dado una vuelta de tuerca al trágico suceso de su primer capítulo: la muerte de Foggy Nelson. Y es que, a pesar de que su asesinato parecía haber sido una simple venganza por parte de Bullseye, lo cierto es que este solo era un sicario cumpliendo órdenes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El octavo episodio de Daredevil: Born Again, titulado La isla de la alegría, comienza con Benjamin 'Dex' Poindexter/Bullseye en prisión, siendo trasladado de una celda individual a una zona con presos comunes que parecen dispuestos a acabar con el que antaño fuera agente del FBI. El asesino insiste en que no debería estar ahí. "Me dijeron...", comienza, antes de ser interrumpido.

Más adelante, al enterarse Matt del traslado de Poindexter por orden de Fisk, que prácticamente supone una sentencia de muerte, el abogado empieza a sospechar que quizá se les esté escapando algo. Es cuando la dueña del bar le revela al Hombre Sin Miedo que en su última noche con vida Foggy estaba bebiendo O'Melveny's, la bebida con la que los amigos solían brindar cuando ganaban un caso, por lo que Matt deduce que debía estar celebrando.

"Lo sabía, Foggy, la noche en que murió sabía que iba a ganar el caso de Benny el Bobo", dice el personaje de Charlie Cox, concluyendo así que el asesinato de su amigo no fue un simple ajuste de cuentas, sino que alguien se lo quería quitar de en medio antes del juicio.

A pesar de sus conjeturas iniciales, Daredevil acaba enterándose de que no fue Fisk quien ordenó la muerte de Foggy, sino su esposa, Vanessa, quien se hizo cargo de los negocios de Kingpin durante su ausencia. Antes de recibir una explicación de la mujer del alcalde, el justiciero escucha a Bullseye --que logró huir de la cárcel gracias a los golpes perpetrados por Matt, que lo llevaron a la enfermería donde acabó con la vida de sus captores-- preparándose para matar a Fisk y decide intervenir, salvando al alcalde y acabando herido.

La implicación de Vanessa en el asesinato de Foggy es algo directamente sacado de las grapas, si bien en estas el abogado no era disparado por Bullseye, sino que era acuchillado repetidas veces por presos de Ryker's. No obstante, cabe recordar que en los cómics, el mejor amigo de Matt terminaba sobreviviendo... algo que muchos fans esperan que acabe trasladándose también a la pantalla en la segunda temporada de la serie de Marvel, que ya está en pleno rodaje de nuevos capítulos.

La primera entrega de Daredevil: Born Again concluirá con el estreno de su noveno y último episodio que verá la luz el próximo miércoles 16 de abril.