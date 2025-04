El director de Daredevil: Born Again explica si Vanessa quería matar a Wilson Fisk

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Disney+ el séptimo episodio de Daredevil: Born Again. Y a solo dos capítulos de terminar su recorrido, no es de extrañar que la entrega haya acabado dejando ciertos asuntos en el aire, preparando el terreno para lo que promete ser un emocionante fin de temporada.

Así, lo que muchos se preguntan tras la última y ambigua escena es si cierta persona ha atentado realmente contra la vida del alcalde Wilson Fisk... o no. Y es que la respuesta a esta cuestión podría cambiarlo todo, como bien saben los directores.

Desde el primer momento, la ficción de Marvel Studios dejaba claro que el matrimonio de Fisk y Vanessa no estaba pasando por su mejor momento. Y es que el criminal conocido como Kingpin había desaparecido tras salir malherido de su enfrentamiento con Echo, solo reencontrándose con su mujer en el capítulo 1 de Daredevil: Born Again... un reencuentro que no fue precisamente cálido.

Poco a poco, con el transcurso de los episodios, la serie ha ido mostrando hasta dónde llega el distanciamiento de la antaño feliz pareja de criminales, revelando el dolor de Vanessa, que se sintió traicionada y abandonada por Fisk hasta el punto de buscar consuelo en los brazos de un amante. Consciente de esta aventura y a pesar de haber asegurado desconocer el paradero del hombre y haber prometido a su mujer no matarlo, Fisk mantiene al amante secretamente cautivo.

En todo caso, la decisión de acudir a terapia juntos mostraba cierta voluntad de la pareja por sacar adelante su relación e incluso parecía que podrían volver a entenderse, al menos hasta que los eventos del séptimo episodio lo han puesto todo en duda. En esta entrega, Luca, el jefe criminal que más problemas está dando a Fisk, líder de una de las cinco familias, se reúne con Vanessa, expresando su descontento por el modo en que su marido está llevando los negocios.

"Las reglas valían algo cuando usted estaba al mando, nos iba mejor. Usted lo sabe, se le ve en la cara", expone Luca, sugiriendo entonces al personaje de Ayelet Zurer que quizá sea el momento de cambiar. Más adelante, la mujer parece haber aceptado la propuesta del criminal, ya que le envía la dirección del restaurante donde se encuentra comiendo su marido, desvelando que se encuentra solo.

No obstante, cuando Luca está a punto de matar a Fisk, Buck, su mano derecha, emerge de las sombras y le dispara. La incertidumbre por lo que ha pasado realmente se acentúa cuando el alcalde da las gracias a su subalterno y le pide que llame a Vanessa para preguntarle si quiere que le lleve comida, lo que no deja claro si es consciente o no del papel que ha jugado su mujer en el intento de asesinato.

"NO QUEREMOS CONTARLO"

"Me encanta que no lo sepamos. No queremos decirlo, creo. Queremos insinuarlo de alguna manera, pero dejemos que no se sepa durante un tiempo", ha expresado David Boyd en declaraciones a Phase Hero, dejando así a los fans preguntándose si Vanessa ha intentado asesinar a su marido o si ambos han tendido una trampa a Luca.

En cuanto a cómo se abordó la escena del restaurante, el director explica que se le ocurrió "una manera de que pudiéramos ver llegar a este desventurado Luca". "Podríamos asomarnos por la ventana delantera del bar y verle llegar por la acera. La costa parece bastante despejada y lo llevamos hasta la puerta principal, lo vemos doblar la esquina, y lo seguimos adentro", describe, señalando cómo "el pensamiento de esa imagen mirando desde detrás de Fisk" le inspiró. "Cuanto más te acercas a él, más peligroso es", apunta.

Por otro lado, más allá de la posible traición de Vanessa, la escena resulta importante también por otra razón y es que, según Boyd, puede ser que los fans hayan presenciado un primer vistazo al futuro de Buck como el superhéroe Bullet. "Es capaz de hacer grandes cosas con esta historia a medida que pase el tiempo. Está sin explotar", adelanta el realizador.