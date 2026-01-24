El final de Stranger Things eliminó una de las escenas más increíbles de Once - NETFLIX

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

Stranger Things dividió a los fans de la serie creada por Matt y Ross Duffer con un final no exento de controversia. Aun así, Once (Millie Bobby Brown) protagonizó algunas de las escenas más espectaculares de esta última temporada. Sin embargo, Los Duffer decidieron dejar fuera una de las secuencias más impresionantes del personaje.

Este instante en cuestión, según ScreenRant, es la escena en la que Once usa sus poderes para saltar del Mundo del Revés al Abismo, la dimensión de Vecna, y en la que se reúne con Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) y Dustin (Gaten Matarazzo).

El enfrentamiento definitivo de Once con Vecna estaba a punto de llegar, pero existía un gran obstáculo: debía elevarse directamente por el aire para alcanzar el mundo del villano, situado por encima del Mundo del Revés, que a su vez se encontraba sobre Hawkins. La joven le aseguró a Hopper (David Harbour) y a Murray (Brett Gelman) que era perfectamente capaz de dar un salto tan arriesgado y peligroso como ese.

De hecho, unos islotes rocosos poblaban el cielo del Mundo del Revés, como si fuesen unos peldaños entre los que Once podía saltar. Pero no deja de ser una idea arriesgada, ya que, de precipitarse al vacío, moriría, sellando el fatídico destino de sus amigos.

Es por esto mismo que la decisión de omitir el salto de Eleven desde el Upside Down al mundo de Vecna, dejando fuera de pantalla el clímax dramático para, en su lugar, mostrar en la siguiente escena que Once ya estaba en el mundo de Vecna, fue una decisión desacertada. Incluir la escena hubiera justificado todo su entrenamiento y preparación.

SÍ INCLUYERON EL ENTRENAMIENTO

Especialmente después del entrenamiento al que se sometió Once al inicio de la temporada 5. Y es que, como muchos recordarán, la joven estuvo entrenando en un circuito donde saltaba sobre un autobús escolar usando sus poderes telequinéticos. Por lo tanto, era de suponer que dicho adiestramiento daría sus frutos en su confrontación final con Vecna en la secuencia descartada en los compases finales de la serie.

De hecho, los fans ya habían visto a Once saltar al Mundo del Revés cuando planeó con Hopper el robo en el laboratorio de Hawkins. Dicho esto, lo más probable es que el verdadero problema haya sido la gran cantidad de tramas que el final intentaba resolver, lo que dejó sin espacio la escena del salto de Once.

Y es que la temporada 5 de Stranger Things tuvo no pocas dificultades para cerrar su historia, debido principalmente a la cantidad de personajes y numerosas tramas pendientes. Como resultado, la serie ignoró la resolución del acoso a Dustin durante su discurso de graduación, a manos de los jóvenes que lo habían atacado mientras visitaba la tumba de Eddie Munson (Joseph Quinn) al inicio de la temporada 5.