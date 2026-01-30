¿Quién Es Trevor Slattery En Wonder Man? El Origen Del Falso Mandarín De Ben Kingsley En El UCM, Explicado - MARVEL STUDIOS

Wonder Man, la serie de Marvel en la que Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman) encarna a su protagonista, Simon Williams, ya está disponible en Disney+. Ben Kingsley encarna en sus ocho episodios a Trevor Slattery, cuyo nombre resultará familiar a los fans del UCM. Pero... ¿quién es realmente este personaje que una vez fue el falso Mandarín de Iron Man 3 y cuál es su origen?

La primera aparición de Kingsley como Slattery fue en la tercera entrega de Iron Man. En la cinta, estrenada en 2013, el personaje se presentaba como el Mandarín, un peligroso terrorista y responsable de varios atentados, incluyendo uno en el que Happy Hogan (Jon Favreau) terminaba gravemente herido.

Estos hechos ocasionaron que Tony Stark (Robert Downey Jr.) desafiara, a través de los canales de comunicación, al Mandarín, llegando incluso a revelarle dónde podía localizarle.

El presunto villano respondió atacando su casa, forzando a Stark a huir de su hogar y recurrir a Rhodey (Don Cheadle) para dar con el Mandarín. Poco después descubren que los atentados fueron provocados por soldados que no respondieron al tratamiento de Extremis, falsamente atribuidos al grupo de I.M.A. (Ideas Mecánicas Avanzadas) de Killian Aldrich (Guy Pearce), como parte de un complot para encubrir el fallido experimento.

Más tarde, Tony descubre que Slattery es un actor inglés venido a menos que trabajaba para Killian a cambio de dinero y drogas. Finalmente, Trevor acaba siendo arrestado y encerrado en Seagate.

Un año después, Kingsley volvió a interpretar a Slattery en el cortometraje de Marvel All Hail the King. La trama se centra en el modus vivendi del personaje en la cárcel, donde lleva un comportamiento modélico.

Allí, Jackson Norriss, un periodista, le explica a Trevor que su desempeño como el Mandarín desató el descontento del grupo terrorista de los Diez Anillos.

Desconcertado, Slattery aprende sobre esta organización criminal, de la que no conocía su existencia, gracias a Norriss, quien en realidad es uno de sus miembros y acaba sacándolo de prisión con la intención de llevarlo ante su líder, Xu Wenwu (Tony Leung). Inicialmente, planeaban asesinar a Slattery.

Sin embargo, su talento interpretativo terminó salvándole la vida a Trevor y se convirtió en el bufón de la organización criminal de los Diez Anillos. El tiempo que pasó Slattery al servicio del grupo terrorista le empujó a dejar la bebida y dar un vuelco a su vida.

De hecho, en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, estrenada en 2021, Trevor acaba siendo liberado por el propio Shang-Chi (Simu Liu) y Xialing (Meng'er Zhang) y acaban viajando hasta Ta Lo, el místico hogar del que procede Morris, un muchacho con el que Slattery entabló amistad.

Una vez allí, Slattery los ayuda a evitar que Xu Wenwu destruya Ta Lo. Durante la batalla, Trevor fingió su muerte para no ser asesinado por los Devoradores de Almas. Tras el conflicto, decidió establecerse durante un tiempo en el pacífico pueblo de Morris.

El personaje de Kingsley no había vuelto a aparecer en el UCM hasta Wonder Man. En la serie creada por Destin Daniel Cretton y Andrew Guest, Slattery se encuentra afincado en Hollywood, buscando una segunda oportunidad en el mundo del cine. Es gracias a ello que conocerá a Simon Williams, con quien, como mostraban los tráileres de Wonder Man, además de compartir afinidad y una, al menos en apariencia, amistad, intentará ayudarlo a cumplir su sueño.