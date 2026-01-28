El tributo final de Wonder Man, explicado: ¿Quién es Juan 'Spike' Osorio? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Wonder Man, la nueva serie de Marvel, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y creada por Destin Daniel Cretton, ya ha estrenado su primera (y por el momento, única) temporada al completo. El episodio 1 termina con un tributo que nada tiene que ver con los continuos homenajes y guiños a Hollywood de la serie, sino que recuerda un mortal accidente ocurrido antes de que comenzara el rodaje.

"En memoria de Juan 'Spike' Osorio", se puede leer en los créditos finales del capítulo. Y es que, el 6 de febrero de 2024, J. C. 'Spike' Osorio, un técnico de iluminación, fallecía trágicamente en el plató de Wonder Man.

Según recoge ComicBook, una investigación de la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) reveló que el hombre había muerto tras caer a través de una pasarela podrida en el plató 3 del Radford Studio Center en Studio City.

"La viga deteriorada se debilitó probablemente debido a la antigüedad, las condiciones ambientales y las repetidas cargas de tensión a lo largo de muchas décadas", concluyó la investigación, señalando que Osorio se encontraba de pie en la pasarela cuando "de repente, y sin previo aviso, la viga que sostenía la tabla del suelo se rompió". La Cal/OSHA impuso multas tanto a Disney como al Radford Studio Center.

Ante la tragedia, un portavoz de Marvel expresó el pésame a su familia y amigos en un comunicado en el que el estudio mostraba además su disposición a colaborar con la investigación. Además, cientos de personas acudieron a la vigilia celebrada en su honor.

"Era el marido más maravilloso, atento y cariñoso, un hijo solícito, un hermano sensato, un amigo fiel, un veterano valiente, un entusiasta de las euforbias, un técnico de iluminación meticuloso y un fanático de la seguridad en el trabajo", reza un mensaje de la familia recogido por el sindicato IATSE Local 728.