¿Cuáles son los poderes de Wonder Man (Simon Williams) y cuál es su origen en la serie de Marvel? - MARVEL

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Los ocho capítulos de Wonder Man ya están en Disney+. Con el lanzamiento de la temporada al completo surgen varias e inevitables cuestiones que el desenlace de la serie de Marvel deja en el aire. Una de la que más está llamando la atención, desde los primeros capítulos, entre los fans de Marvel es cuáles son exactamente los poderes de Simon Williams en la serie y cuál es exactamente su origen.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Yahya Abdul-Mateen II da vida en la serie de Marvel a Simon Williams, un actor cuyo sueño es interpretar a Wonder Man, un olvidado héroe cinematográfico de los 80 al que idolatraba de pequeño. A lo largo de los 8 capítulos que conforman la ficción, los poderes latentes de Simon comienzan a manifestarse... haciendo más patente el enorme alcance de sus facultades en los últimos compases de la serie.

Williams no solo parece tener fuerza y resistencia sobrehumana, sino también invulnerabilidad e incluso muestra tremendas facultades siendo capaz de volar. Pero, como estas habilidades son su gran secreto, la serie no llega a aclarar cuál es su origen ni cómo funcionan exactamente esos poderes.

Al inicio de Wonder Man, Williams tiene serios problemas para contener sus habilidades, lo que provoca que la energía se libere de forma incontrolada fuera de su cuerpo cuando se enfada o sufre situacione de estrés extremo. En un capítulo llega incluso a hacer un enorme boquete en una de las paredes de su casa y en otro destroza la cocina nueva de casa de su madre. Pero la gran "traca final" llega en los últimos episodios, cuando destroza con una explosión de ira el estudio donde se está rodando su película y luego cuando es capaz de sacar a Trevor de la prisión de máxima seguridad y salir de ella volando con su socio y amigo.

Pero... ¿cuáles son sus auténticos poderes, de dónde los saca y cómo funcionan? Estas son las integrogantes que la serie deja sin resolver, limitándose a señalar que ya desde pequeño Simon era especial y que tenía ciertos problemas al poder hacer cosas que el resto de chicos no podía.

Así, el origen de los poderes del Simon Williams del UCM no se revela en Wonder Man, los cuales bien podrían ser mutantes, aunque sí se sabe que se manifestaron por primera vez cuando era niño, al sobrevivir ileso a un incendio doméstico.

Desde entonces, ha intentado mantenerlos en secreto durante la mayor parte de su vida, y no únicamente por la cláusula que impide a personas con superpoderes trabajar en la industria hollywoodiense, sino por miedo a lo que los demás puedan pensar de él.

WONDER MAN Y LA ENERGÍA IÓNICA

Es entonces cuando se antoja justo y necesario acudir una vez más al material original para poder saber más de los poderes de Wonder Wman. En en las grapas de Marvel, Williams es un ser formado en su totalidad por dicha energía, la cual le fue imbuida por el barón Zemo... y si bien en su salto a la pantalla parece evidente que Marvel cambiará este origen, sí que también parece claro esta versión de Wonder Wman también tiene capacidad de canalizar la energía iónica.

En las viñetas, Simon, quien empezó siendo un villano y posteriormente se redimió como fundador de los Vengadores Costa Oeste, es capaz de volar -algo que al principio únicamente podía hacer empleando una mochila cohete- y de lanzar descargas de energía para derribar a sus enemigos. Pero también es inmortal.

De hecho, en los cómics, Simon ha muerto y regresado de entre los muertos en varias ocasiones. Esto es posible gracias a que es un ser puramente compuesto de energía iónica. Su control sobre ella le llevó a ser capaz de teletransportarse con solo pensarlo y manipular campos electromagnéticos.

En todo caso, aunque todavía es pronto, lo más probable es que el personaje de Abdul-Mateen II regrese en una nueva temporada de Wonder Man o aparezca en otros futuros proyectos del UCM.