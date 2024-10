Conexión con los Sith en la nueva imagen de Star Wars: Skeleton Crew

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Star Wars: Tripulación Perdida (Skeleton Crew) llegará a Disney+ el próximo 4 de diciembre. La nueva serie de la franquicia galáctica promete ser una aventura con reminiscencias de Los Goonies, sobre todo por seguir a unos jóvenes protagonistas, los cuales contarán con la ayuda del misterioso personaje encarnado por Jude Law. Y como toda entrega de la saga, el Lado Oscuro tendrá su papel en la trama, tal y como parece confirmar una nueva imagen de la ficción.

En uno de los últimos fotogramas oficiales de la serie que han salido a la luz, el personaje de Law, que si bien no parece exactamente un Jedi al uso pero sí que es sensible a la Fuerza, se encuentra examinando unas runas inscritas en una pared rocosa. Los fans enseguida han identificado la extraña escritura con el ur-Kittâ o lengua antigua, un idioma muy vinculado con los Sith... por lo que fue prohibido por la Vieja República.

Este lenguaje fue citado por primera vez en los años 90 en el Universo Expandido (Star Wars Legends). Sin embargo, se hizo canon dentro de la saga con la serie de animación Star Wars: The Clone Wars.

Desde entonces, ha aparecido también en Star Wars Rebels; en la novela Los Lores Sith, y en Star Wars: El ascenso de Skywalker. Los Sith la utilizaban en sus rituales, profecías y también para decorar sus templos y mausoleos. Sin embargo, se sabe que es un idioma tan antiguo que muy probablemente no fueron ellos sus inventores.

