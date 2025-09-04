El infierno no solo está fuera en el nuevo tráiler de El refugio atómico

El infierno no está solo en el exterior en el nuevo tráiler de El refugio atómico - NETFLIX

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

El refugio atómico, la nueva serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables de algunas de las producciones españolas más exitosas como La casa de papel o Vis a Vis, llegará a Netflix el próximo 19 de septiembre. La ficción relata cómo unos millonarios se ven obligados a convivir en un complejo bajo tierra para salvarse de un gran cataclismo. Y, según adelanta su nuevo tráiler, ni siquiera el inminente fin de los tiempos logrará soterrar los fantasmas de su pasado.

"Nosotros estamos preparados para cualquier contingencia exterior", proclama el personaje de Miren Ibarguren en el avance. "La pregunta es: ¿lo están ustedes para sobrevivir aquí abajo?", continúa, adelantado que las dificultades a las que tendrán que hacer frente no serán solo externas. Y es que la convivencia entre los habitantes del refugio promete ser, cuanto menos, conflictiva.

Al ser el lugar al que acuden las familias más acaudaladas, parece inevitable que personas que ya se conocían de antes coincidan en Kimera Underground Park. Así, dos familias marcadas por secretos del pasado se verán obligadas a convivir en un escenario claustrofóbico... en todos los sentidos. "Los más fuertes terminarán con los más débiles", profetiza el personaje de Ibarguren.

Tal y como promete su sinopsis, El refugio atómico es "una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro". Así, en este intrincado complejo bajo tierra surgirán inesperadas alianzas y saldrán a la luz terribles secretos.

Junto a Miren Ibarguren, completan el reparto de El refugio atómico Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán, entre otros.

La serie consta de ocho episodios y ha sido creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, que también firman el guion junto a David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega. La dirección corre a cargo de Jesús Colmenar, Barrocal y Jose Manuel Cravioto. El refugio atómico es una producción de Vancouver Media para Netflix.