La protegida de Reacher demuestra todo lo aprendido en el trepidante tráiler de Neagley, spin-off de la serie - PRIME VIDEO

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Neagley, el spin-off de Reacher, ha desvelado un nuevo tráiler. El thriller de acción está protagonizado por Maria Sten, que interpreta a la aprendiz del protagonista en la serie original de 2022 que acaba de estrenar su cuarta temporada. Neagley aterrizará en Prime Video el miércoles 16 de septiembre.

El tráiler, de poco más de un minuto de duración, comienza con la joven agente presentándose a si misma para "ahorrarles el trabajo" a las personas que la están investigando. "¿Quieres aprender a hacer este trabajo?, cuestiona la chica mientras las imágenes resumen justamente como es su profesión: peleas, disparos y mucha adrenalina.

Así, acompañada con el que parece ser su propio pupilo, el personaje de Sten comienza una misión en la que hará lo que sea para llegar a la verdad. "Has estado ocupada", le dice Reacher en los compases finales del adelanto.

UNA DETECTIVE CON UN BUEN MAESTRO

"Frances Neagley (Sten) es una investigadora privada de Chicago y antigua protegida de Jack Reacher (Alan Ritchson) en la Unidad de Investigaciones Especiales 110 del Ejército. Cuando se entera de que una querida amiga de su pasado ha fallecido en un sospechoso accidente, se obsesiona con hacer justicia. Aprovechando todo lo que ha aprendido de Jack Reacher y de su etapa como miembro de la 110.ª Unidad de Investigaciones Especiales, Neagley se adentra en un peligroso camino para desentrañar un malvado complot", reza la sinópsis oficial de la serie.

Junto a Maria Sten (Big Sky) como la detective Frances Neagley, la producción completa su reparto con Greyston Holt (El agente nocturno) como el detective Hudson Riley, Adeline Rudolph (Mortal Kombat II) como Renee Birdwhistle, Jasper Jones (Bleeding)como Keno, Matthew Del Negro (Ruta de escape) como Pierce Woodrow y Damon Herriman (Breaking Bad) como Lawrence Cole.

Los ocho episodios que componen Neagley llegarán a Prime Video el miércoles 16 de septiembre, tras el final de la cuarta temporada de Reacher que se encuentra actualmente en emisión. Además, la nueva producción cuenta con la aparición de Alan Ritchson con su papel de Jack Reacher, protagonista de la serie original.

Basada en las novelas de Lee Child, Neagley es una creación de los productores ejecutivos y coproductores ejecutivos Nick Santora (Prison Break) y Nicholas Wootton (The Endgame). Junto a los creadores, la serie cuenta con el propio Child, Don Granger, Sam Hill, Adam Higgs y Lisa Kussner como productores ejecutivos.