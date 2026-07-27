Tráiler de la temporada 4 de Jack Reacher y de Neagley, su spin-off - PRIME VIDEO

MADRID 27, (CulturaOcio)

Prime Video ha presentado los adelantos oficiales de la cuarta temporada de Reacher, la serie protagonizada por Alan Ritchson, y de su spin-off, Neagley nueva producción liderada por Maria Sten. La nueva entrega de Reacher se estrenará el miércoles 12 de agosto en Prime Video con el lanzamiento de sus tres primeros episodios. Y ya el miércoles 16 de septiembre, se estrenrán los ocho episodios de Neagley.

El tráiler de la cuarta temporada de Reacher muestra a Jack aliado con un policía y perseguido por oscuras fuerzas. "Se me da bien hacer que los responsables paguen", avisa el protagonista que en esta nueva entrega "se ve arrastrado a un complejo y letal juego que lo enfrenta a despiadados enemigos pertenecientes a las más altas esferas del poder", según adelanta la sinopsis oficial.

NEAGLEY AMPLÍA EL UNIVERSO DE JACK REACHER

Por su parte, el teaser de Neagley, secuela de Reacher, muestra a Frances en intensas escenas de acción y reclutando su propio equipo. "¿Quieres aprender a hacer este trabajo?", pregunta la protagonista que durante el adelanto también se reencuentra con el propio Jack Reacher.

Frances Neagley (Sten) es una investigadora privada de Chicago y antigua protegida militar de Jack Reacher (Ritchson) en la Unidad de Investigaciones Especiales 110 del Ejército. Cuando se entera de que un querido amigo de su pasado ha fallecido en un sospechoso accidente, se obsesiona con hacer justicia. Aprovechando todo lo que ha aprendido de Jack Reacher y de su etapa como miembro de la 110a Unidad de Investigaciones Especiales, Neagley se adentra en un peligroso camino para desentrañar un siniestro mal", adelanta la sinopsis de la nueva serie.

La cuarta temporada de Jack Reacher adapta Gone Tomorrow, la decimotercera novela de la saga literaria, y se estrenará el próximo miércoles 12 de agosto en Prime Video con el lanzamiento de sus tres primeros episodios. Posteriormente, estará disponible en la plataforma un nuevo capítulo cada semana hasta el 16 de septiembre.

Justo después de que concluya el estreno de Reacher, el miércoles 16 de septiembre, Prime Video estrenará los ocho episodios de Neagley.

El elenco principal de Neagley está compuesto por Greyston Holt (como el detective Hudson Riley), Adeline Rudolph (Renee Birdwhistle), Jasper Jones (Keno), Matthew Del Negro (Pierce Woodrow) y Damon Herriman (Lawrence Cole). El propio Ritchson participará como estrella invitada retomando su papel de Jack Reacher. La serie ha sido creada por Nick Santora y Nicholas Wootton, quienes ejercen como co-showrunners, con Sam Hill a cargo de la dirección de los dos primeros episodios.