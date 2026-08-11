Archivo - ¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 4 De Reacher En Prime Video? - PRIME VIDEO - Archivo

MADRID 11, (CulturaOcio)

La cuarta temporada de Reacher aterriza en Prime Video este miércoles 12 de agosto. Tras enganchar al público con tres entregas anteriores, la serie protagonizada por Alan Ritchson regresa con nuevos episodios repletos de acción. Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada 4 de Reacher en Prime Video?

"Jack Reacher (Ritchson), quien, tras un encuentro fortuito con un desconocido angustiado en el metro que termina de forma trágica, se ve arrastrado a un complejo y letal juego que lo enfrenta a despiadados enemigos pertenecientes a las más altas esferas del poder", adelanta la sinopsis de la cuarta temporada.

Esta nueva entrega de la serie contará con un total de 8 episodios. Tras el estreno de los tres primeros este miércoles 12 de agosto, el resto de los capítulos que conforman la temporada 4 de Reacher irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1, 2 y 3: 12 de agosto

- Capítulo 4: 19 de agosto

- Capítulo 5: 26 de agosto

- Capítulo 6: 2 de septiembre

- Capítulo 7: 9 de septiembre

- Capítulo 8: 16 de septiembre

En cuanto al horario de estreno, los tres primeros capítulos de la temporada 4 de Reacher estarán disponibles en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 12 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, la serie podrá verse en España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles 12 de agosto y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 4 DE REACHER EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la cuarta temporada de la ficción a la una de la madrugada del miércoles 12 de agosto, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, los tres primeros episodios de la serie protagonizada por Alan Ritchson estarán disponibles para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando Reacher vuelva a Prime Video para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, los nuevos capítulos de la ficción estarán disponibles a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la cuarta temporada de Reacher en Prime Video a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.