Alan Ritchson, libre de cargos tras su pelea viral con un vecino: "Fue en defensa propia" - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Este pasado fin de semana, Alan Ritchson protagonizó un violento altercado y en un vídeo se le vio golpeando repetidas veces a su vecino. Ahora, a la luz de otras pruebas, la policía ha declarado que el intérprete actuó "en defensa propia", por lo que no se presentarán cargos.

El vídeo en cuestión, que mostraba al protagonista de Reacher enzarzado en una pelea con su vecino, Ronnie Taylor, fue publicado por TMZ. Al parecer, el enfrentamiento fue originado por el descontento de este último con el ruido que hacía el actor al circular con su motocicleta por el barrio.

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

"Tras revisar las pruebas disponibles, incluidas las grabaciones de vídeo y las declaraciones de los testigos, las autoridades determinaron que no se presentarán cargos penales. Se determinó que las acciones del Sr. Ritchson fueron en defensa propia", ha declarado el capitán de la policía de Brentwood (el barrio de Nashville donde ocurrió el altercado), Steven Pepin, a The Hollywood Reporter.

Cabe decir que Ritchson tampoco ha querido presentar ninguna denuncia contra Taylor. "Aunque se barajó la posibilidad de presentar una denuncia por conducta temeraria, el Sr. Ritchson decidió no hacerlo. Con el consentimiento de la Fiscalía, el caso queda ahora cerrado y no se tomarán más medidas", señaló Pepin.

EL VECINO DE RITCHSON COMENZÓ LA PELEA

Mientras que el primer vídeo que circuló por Internet, que era un resumen de otro más largo, comenzaban con Taylor en el suelo y Ritchson inclinado sobre él, golpeándolo, otras imágenes (incluyendo unas captadas por la cámara corporal o 'body cam' del actor) revelaron más del contexto de la pelea. Así, se concluyó que había sido el vecino quien había provocado el enfrentamiento, algo que él mismo confirmó.

😳 "Reacher" star Alan Ritchson's body cam footage of his bloody fight with his neighbor is released. pic.twitter.com/Hxixghh9e9 — TMZ (@TMZ) March 24, 2026

Según Taylor, ya el sábado vio a Ritchson conduciendo por el barrio a toda velocidad y haciendo ruido, algo que se repitió al día siguiente, si bien entonces iba acompañado de otros dos motoristas, sus hijos. "El domingo, mientras limpiaba mi bicicleta delante de mi casa, pasó una vez, dos veces, y la segunda vez me puse delante de él y le dije: 'Tienes que parar. Alguien va a salir herido'", explicó a TMZ, añadiendo que a partir de entonces "la situación escaló rápidamente". "Es cierto que le empujé porque venía hacia mí en moto", expuso.

El medio también señaló que Taylor llegó a "retar a Alan a que le pegara" cuando estaba aún en el suelo, después de que le hubiese tirado de su Kawasaki. Asimismo, el actor habría intentado abandonar el lugar antes de que su vecino lo empujara.

Este incidente ha ocurrido apenas días después del estreno en Netflix de Máquina de guerra, la última película de Ritchson, que además tienen en su horizonte la cuarta temporada de Reacher (cuyo estreno está previsto para este 2026) y las cintas The Man with the Bag y Runner.