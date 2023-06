Primeras reacciones de Invasión Secreta, el "Andor de Marvel" con un tono "oscuro" y "adulto"

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

Marvel Studios ya tiene lista su próxima serie para Disney+. Invasión Secreta (Secret Invasion) llegará a la plataforma de streaming el próximo 21 de junio con una historia protagonizada por Nick Furia y que involucra a los misteriosos skrulls. La serie es la primera del Universo Cinematográfico de Marvel desde She-Hulk: Abogada Hulka, que se estrenó en verano de 2022.

Tras el prolongado parón, la crítica especializada ya ha podido ver los dos primeros episodios de Invasión Secreta. Y a través de las redes sociales han expresado su opinión al respecto. La opinión que más se repite es que Marvel ha logrado amoldarse al género de thriller político y de espías, con un tono más maduro y oscuro que otros proyectos de la compañía.

"Invasión Secreta es de las buenas. Bien dirigida, rodada, coreografiada y escrita. Establece desde el principio el conflicto principal y el villano, con trazas de Capitán América: El Soldado de Invierno o Civil War. En términos de calidad, se siente como el Andor de Marvel. Pero son 6 episodios, por lo que va más rápido y tiene algunos momentos muy sorprendentes", comenta @RayyanTCG. "La razón por la que digo que Invasión Secreta es el Andor de Marvel es porque parece que se ha invertido más tiempo y reflexión en esta serie que en otras. Hay muy pocas debilidades, el rodaje es de primer nivel, y lo más importante, se siente más humana que cualquier otra cosa en el UCM recientemente", matiza él mismo.

#SecretInvasion is the real deal. Well directed, shot, choreographed, & written. Sets up the main conflict & villain early on Winter Soldier, Civil War vibes. In terms of quality, feels like Marvel’s Andor. But 6 eps, so it moves faster, & has some massive WTF moments throughout. pic.twitter.com/WFIo32rEnP — Rayyan (@RayyanTCG) June 14, 2023

Why I said “#SecretInvasion like Marvel’s #Andor” is because it feels like more thought and time were put into this show than others. There are very few weaknesses, and the actual filmmaking is top class, and most importantly it feels more human than anything else MCU recently https://t.co/Ie8QsrXuVJ — Rayyan (@RayyanTCG) June 14, 2023

"Después de ver los dos primeros episodios de Invasión Secreta me gusta mucho la turbia dirección en la que avanza. Las sensaciones de cine de espías son de primera categoría (aunque la serpenteante trama a veces se interpone en su propio camino). Lo más destacado para mí es la descarada espía roba-escenas de Olivia Colman", comenta Eammon Jacobs, de Insider.

After seeing the first two episodes of #SecretInvasion I really like the murky little direction it's going in. The espionage vibes are top notch (although the meandering plot does get in its own way at times). The standout for me is Olivia Colman's cheeky scene-stealing spy. pic.twitter.com/cBvge4snqG — Eammon Jacobs (@EammonJacobs) June 14, 2023

"Invasión Secreta es un viaje realmente emocionante, con algunos giros de guion IMPORTANTES que te mantienen al borde del asiento. Es una historia de conspiración y espías tensa, de la vieja escuela, de alto riesgo, por lo que es mucho más lenta con muchas partes en movimiento, pero si eso te gusta, es bastante impresionante", celebra Rohan Patel, de ComicBookMovie.com. "Contento. Thriller político cargado de conspiraciones, espías, terrorismo y tensión. Diferente a series previas, más terrenal. Villano odioso y Samuel L. Jackson impresionante. Y los finales de capítulo... Por favor, que siga así", afirma por su parte el creador de contenido Universo Álex.

#SecretInvasion is a real thrill ride, with some MAJOR twists and turns that'll keep you on the edge of your seat!



It's a tense, old-school, high-stakes, conspiracy spy story, so it's very much a slow burn with a lot of moving parts, but if you're into it, it's pretty awesome pic.twitter.com/ElGED3y7zv — Rohan Patel (@KingPatel7) June 14, 2023

Vistos capítulos 1-2 de #InvasiónSecreta



Contento. Thriller político cargado de conspiraciones, espías, terrorismo y tensión. Diferente a series previas, más terrenal



Villano odioso y Samuel L. Jackson impresionante. Y los finales de capítulo... 😲



Por favor, que siga así pic.twitter.com/y8mF0I0JID — Universo Álex (@UniversoAlex) June 14, 2023

"Invasión Secreta es... una cosa, por decir algo. Te lleva a territorios oscuros desde el principio, con nuevas incorporaciones que se mantienen firmes, con los personajes que conocemos y amamos más atrofiados emocionalmente que nunca. Si esa narrativa basada en personajes continúa, podría ser muy buena", reconoce Gissane Sophia, de CBR.

"Invasión Secreta es una serie que cambia las normas y utiliza el género de thriller y espías para adentrarse en algo oscuro y complejo. Los dos primeros episodios establecen un tono refrescante, arenoso y sombrío, que es un cambio agradable de ritmo con respecto a la fórmula habitual. Es Marvel en su mejor momento", opina Michael Lee.

#SecretInvasion is a game changing limited series that uses the spy thriller genre to tap into something dark & complex. The first two eps set a refreshingly gritty and gloomy tone, which nice change of pace from the usual formula. It’s Marvel at their best. pic.twitter.com/cqd6wMZzF2 — Michael Lee (@IamMichaelJLee) June 14, 2023

"Vistos los 2 primeros de Invasión Secreta, es con diferencia el proyecto más serio y adulto de Marvel para Disney+. Puro thriller de espías que mantiene muy bien la tensión. Esperemos que culmine. El ritmo es algo lento e irregular, pero por ahora muy interesante", expone Gonzalo Franco, de Europa Press y eCartelera. "Su gran punto fuerte son unos personajes bien construidos. Nick Furia es muchísimo más de lo que la gente conoce. Y Olivia Colman es una secundaria de lujo, se roba la serie. Además, no rebaja el tono con la violencia. Muchas ganas de seguir", añade a continuación.

Vistos los 2 primeros de #InvasiónSecreta #SecretInvasion, es con diferencia el proyecto más serio y adulto de Marvel para Disney+. Puro thriller de espías que mantiene muy bien la tensión. Esperemos que culmine. El ritmo es algo lento e irregular, pero por ahora muy interesante. pic.twitter.com/0YtQ5fWKri — Gonzalo Franco (@Goncha10) June 14, 2023

Su gran punto fuerte son unos personajes bien construidos. Nick Furia es muchísimo más de lo que la gente conoce. Y Olivia Colman es una secundaria de lujo, se roba la serie. Además, no rebaja el tono con la violencia. Muchas ganas de seguir.#InvasiónSecreta #SecretInvasion pic.twitter.com/JVKeFrlONZ — Gonzalo Franco (@Goncha10) June 14, 2023

He visto los dos primeros episodios de Invasión Secreta y, como prometía, es un maravilloso thriller de conspiraciones que demuestra rápidamente que es el sucesor espiritual de Capitán América: El Soldado de Invierno. El reparto es genial y Samuel L. Jackson brilla. De hecho, este podría ser el mejor momento de Nick Furia", vaticina Erik Swann, de CinemaBlend. "Los rumores son ciertos... Invasión Secreta no es lo mejor de Marvel desde Iron Man 3, pero es lo más cercano a Andor que tiene Marvel Studios en Disney+. El final del episodio 1 sacará chispas en los fans", incide @ElSaberDelTodo3.

I've seen the first two episodes of #SecretInvasion, and as promised, it's a sweet conspiracy thriller that quickly proves it's the spiritual successor to CA: The Winter Solider. The cast is great, and Samuel L. Jackson just shines. This could indeed be Nick Fury's finest hour. pic.twitter.com/qyPk8hP5be — Erik Swann (@SwannErik) June 14, 2023

#InvasiónSecreta

Los rumores son ciertos... Invasión Secreta no es lo mejor de Marvel desde Iron Man 3, pero es lo más cercano a Andor que tiene Marvel Studios en Disney Plus. El final del episodio 1, sacara chispas en los fans.



🍿Regresa mañana para la reseña completa. pic.twitter.com/NCWnKGEC9Z — El Saber Del Todo (@ElSaberDelTodo3) June 14, 2023

Aun así, hay quienes no comparten ese entusiasmo y no compran el ritmo lento de Invasión Secreta. "Ooof, dos episodios y esta es probablemente la peor serie de Marvel hasta ahora, más que una prueba, ya que obliga a actores mucho mejores que este material (Mendelsohn, Colman, Ben-Adir) a retorcerse mientras luchan con diálogos atroces. Jackson está especialmente mal", critica Barry Hertz, de The Globe and Mail.

SECRET INVASION: Ooof, two episodes in and this is likely the worst Marvel series so far, all the more of a trial as it forces way-beyond-this-material performers (Mendelsohn, Colman, Ben-Adir) to squirm as they wrestle with atrocious dialogue. Jackson looks especially pooped. — Barry Hertz (@HertzBarry) June 14, 2023

Invasión Secreta se centra en el regreso de Nick Furia a la Tierra para tratar de aplacar una supuesta invasión de skrulls. Estos seres con los que Furia se había aliado décadas atrás han llegado a infiltrarse en todos los estamentos de la sociedad. Y solo él, que los conoce desde hace tanto tiempo, puede pararles los pies. La serie se estrena el 21 de junio en Disney+.