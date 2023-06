El código secreto para ver gratis los 5 primeros minutos de Secret Invasion (Invasión secreta) de Marvel

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Invasión Secreta (Secret Invasion) llegará a Disney+ el próximo 21 de junio. Aunque aún quedan varios días para el estreno, Marvel Studios ha lanzado por adelantado y gratis los cinco primeros minutos de la producción. Eso sí, para disfrutar del arranque de la serie protagonizada por Samuel L. Jackson hay que tener una contraseña... no tan secreta.

Para ver el metraje hay que acceder a la página web theinvasionhasbegun.com e introducir el código RSD3PX5N7S. El clip comienza con Everett Ross (Martin Freeeman) en Moscú, donde se reúne con un agente llamado Prescott e interpretado por Richard Dormer. Prescott le muestra a Ross un tablero lleno de recortes de noticias de ataques terroristas en todo el mundo que él cree que están relacionados.

"¿Cree que la misma gente está detrás de todo esto?", pregunta Ross. "No, gente no. Skrulls. Venga, Ross, conoce los rumores. Esto no empezó ayer. Empezó hace 30 años, cuando los Skrulls se encontraron la Tierra. Carol Danvers y Nick Fury prometieron encontrarles otro planeta. Ahora ya no les vale cualquier planeta, quieren el nuestro", responde Prescott, haciendo referencia a los personajes de Brie Larson y Samuel L. Jackson en Capitana Marvel.

Además, Ross revela que Fury está en S.A.B.E.R. y necesita pruebas contra los Skrulls para entregárselas. Es entonces cuando Prescott le da una tablet con información. Ross dice que se la quiere llevar a Fury para pasarle la información, pero Prescott le ataca.

Además de los mencionados actores, el elenco de la ficción también incluye a Cobie Smulders, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald y Carmen Ejogo, entre otros. Ali Selim dirige la serie y es productor ejecutivo, junto con los productores ejecutivos Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Kyle Bradstreet y Brian Tucker. Kyle Bradstreet también es el guionista principal.