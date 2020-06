Primeras imágenes de la temporada 2 de The Umbrella Academy... con nuevos villanos y viajes en el tiempo

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

The Umbrella Academy volverá a Netflix el 31 de julio y para amenizar la espera, la plataforma de streaming ha lanzado una tanda de nuevas imágenes de la segunda temporada.

Gracias a la decoración y los atuendos de sus protagonistas las instantáneas revelan que parte de la acción ocurrirá en los años 60. Klaus (Robert Sheehan), Diego (David Castañeda) y Allison (Emmy Raver-Lampman) lucirán nuevos looks, y también se sabe que parte de los hermanos se reunirán gracias a una foto en la que aparecen juntos Klaus, Allison y Vanya (Ellen Page).

"Cinco advirtió a su familia (varias veces) de que usar sus poderes para escapar del apocalipsis de Vanya en 2019 era arriesgado. Bueno, tenía razón: un salto temporal ha dispersado a los hermanos en el tiempo y alrededor de Dallas, Texas, durante un período de tres años", reza la sinopsis oficial de la nueva entrega, que contará con 10 episodios.

well look who it is... the umbrella academy returns july 31, until then here's your first look at S2. pic.twitter.com/L6H9720B1Y