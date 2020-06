The Umbrella Academy 2 revela su fecha de estreno en Netflix con un genial videoclip casero

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Tras confirmar hace unos meses que The Umbrella Academy volvería con una 2ª temporada, finalmente Netflix ha puesto fecha al regreso de la familia Hargreeves. Y lo ha hecho con un genial videoclip al estilo "quédate en casa" que tanto se ha popularizado a causa de la pandemia de coronavirus.

El 31 de julio es la fecha señalada por el servicio de streaming para el regreso de Vanya, Klaus, Luther y el resto de huérfanos que componen The Umbrella Academy. Así lo han anunciado con un video musical de la canción I Think I'm Alone Now de Tiffany interpretado por el elenco de la serie.

El clip muestra a Ellen Page, Robert Sheenan, Tom Hopper y el resto del reparto bailando desde sus casas y sobreviviendo al confinamiento como pueden, mandando un mensaje de ánimo a los fans que siguen manteniéndose en sus casas para evitar que el COVID-19 siga propagándose.

Basada en la popular colección de cómics de Dark Horse de Gerald Way y Gabriel Ba, The Umbrella Academy sigue la investigación por parte del grupo de superhéroes, reunidos tras el asesinato de su padre adoptivo Richard Hargreeves, quien reunió a los huérfanos cuando aún eran unos bebés. Ya adultos, sus difíciles personalidades y sus incontrolables poderes pondrán las cosas difíciles a ésta familia, cuya misión no es otra que salvar el mundo.

Completan el reparto David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallagher y Justin Min. La 1ª temporada de The Umbrella Academy está disponible en Netflix, mientras que la segunda, tal y como anuncia el video, llegará el 31 de julio de 2020 al servicio de streaming.