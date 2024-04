Buenas noticias para la temporada 2 de El Pacificador (The Peacemaker)

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

John Cena, el protagonista de El Pacificador (The Peacemaker), ha revelado cuándo arrancará la producción de los nuevos episodios de la serie escrita y dirigida por James Gunn. Así, el regreso del antihéroe Christopher Smith y sus sangrientas y desternillantes aventuras está cada vez más cerca.

Fue a su paso por el programa The Pat McAfee Show cuando el actor, que protagonizó uno de los momentos estelares de WrestleMania 40 junto a Dwayne Johnson, adelantó que empezará a rodar la segunda temporada de la serie de HBO Max cuando termine el rodaje de Heads of State, su nueva película de acción.

Las declaraciones de Cena van en sintonía con las de Jennifer Holland, quien interpreta en El Pacificador a la agente Emilia Harcourt. La actriz, que repitió su papel con un breve cameo en Shazam: La furia de los dioses, aseguró, a principios de marzo, que la temporada 2 de la serie comenzaría a rodarse en verano de 2024.

John Cena confirms filming for Peacemaker Season 2 is about to start and will film up until almost Christmas! pic.twitter.com/orJ6vVMi0S