Primeras imágenes de Obi-Wan Kenobi, con los Inquisidores, Ewan McGregor y el regreso otro personaje de Star Wars

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Las primeras imágenes oficiales de 'Obi-Wan Kenobi' ya están aquí. La nueva serie de 'Star Wars', cuyo estreno en Disney+ está previsto para el 25 de mayo, protagoniza la portada del nuevo número de Entertainment Weekly, donde han aparecido publicadas las instantáneas. Unas fotografías que revelan el nuevo traje del maestro Jedi, así como la llegada de los Inquisidores y el regreso del tío Owen.

Ambientada una década después de los acontecimientos que ocurrieron en 'La venganza de los Sith', Obi-Wan cuida a un joven Luke Skywalker mientras vive en el exilio, el planeta desértico Tatooine. En la ficción dirigida por Deborah Chow y escrita por Joby Harold se verá al maestro Jedi obligado a enfrentarse a los peligros de la República Galáctica, controlada por los Sith y deberá embarcarse en una aventura para mantener a salvo la nueva esperanza para la Fuerza.

Las imágenes publicadas en EW muestran a Ewan McGregor encarnando de nuevo uno de los papeles más emblemáticos de su carrera. El actor británico luce un nuevo traje, más parecido al que llevaba Alec Guinness en la trilogía original. Entre las fotografías, aparece una en la que se le ve acariciando a un eopie parecido a un camello, lo que recuerda la fobia del Jedi a volar.

What kind of Obi-Wan Kenobi will we meet in #ObiWanKenobi? Says Ewan McGregor: "We find Obi-Wan at the beginning of our story rather broken, and faithless, and beaten, somewhat given up." See more FIRST LOOK photos and details on the upcoming series! https://t.co/brdtgkB0J4 pic.twitter.com/OrT90x13X4