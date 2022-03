Filtrada la presencia de otro legendario Jedi en Obi-Wan Kenobi, la serie de Disney+

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

Los fans de Star Wars aguardan con entusiasmo el estreno de Obi-Wan Kenobi, la serie de Disney+ que se estrenará el próximo 25 de mayo y traerá de vuelta al maestro Jedi. Y no será el único, puesto que una nueva información parece confirmar la presencia de otro legendario usuario de la Fuerza en la ficción protagonizada por Ewan McGregor.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según Jason Ward de Making Star Wars, el antiguo mentor de Obi-Wan, Qui-Gon Jin, a quien interpretó Lían Neeson en el Episodio I, La amenaza fantasma, podría regresar para aparecer en la serie protagonizada por su antiguo padawan.

Ward realizó un directo a través de su canal de Youtube que contó con Star Wars Santa como invitado. Durante la conversación, se debatió sobre la posibilidad de que Yoda apareciese en la serie y, si de hacerlo, sería en carne y hueso o mediante algún tipo de conexión con la Fuerza.

Tal y como puede verse en el vídeo, Ward señaló que el de Yoda, no es el único personaje que le pasa por la cabeza, refiriéndose así al jedi que fue interpretado por Neeson.

"Sé que Qui-Gon está en la serie, pero no sé si es una voz en off o si es un fantasma de la Fuerza. Por cierto, acabo de soltar una gran primicia. Sé que está en ella ahora. Como te digo, me lo han contado [haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba]", aseveró.

El regreso del jedi, que murió a manos de Darth Maul en el Episodio I, como fantasma de la Fuerza tendría todo el sentido del mundo. No hay que olvidar que precisamente, fue Qui-Gon Jin el primero en dominar la técnica que le permitía una vez fallecido, ser uno con la Fuerza y reaparecer como un espíritu. De hecho, él fue quien instruyó a Yoda para aprender tal capacidad.

Aunque por el momento no hay una confirmación oficial ni por parte de LucasFilm o de Disney+, cabe recordar que la voz de Qui-Gon Jin fue una de las muchas que escuchó la Rey de Daisy Ridley en el filme de 2019, El ascenso de Skywalker. Por lo que no sería ilógico, que, de alguna manera, participase en la trama de la serie.

Obi-Wan Kenobi estará protagonizada por McGregor y también por Hayden Christensen, que volverá a dar vida a Anakin Skywalker ya convertido en el lord sith Darth Vader. La trama de la serie estará situada unos diez años después de los acontecimientos relatados en el filme de 2005, La venganza de los Sith.