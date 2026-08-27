Primeras imágenes de la nueva temporada de Solo asesinatos en el edificio, esta vez desarrollada en Londres

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Solo asesinatos en el edificio, comedia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, ha lanzado las primeras imágenes de su sexta temporada. La nueva entrega de la serie, en la que el trío de investigadores comienza una nueva aventura en Londres, llegará a Disney+ el 8 de diciembre.

Las seis imágenes, no demasiado reveladoras, muestran en su mayoría a los tres protagonistas de la serie en distintos emplazamientos de la ciudad inglesa. Martin, Short y Gomez parecen concentrados en su nueva misión, recorriendo las calles londinenses, con maleta en mano en una de las fotografías.

En otra de las instantáneas, los podcasters están tomando un característico té inglés mientras escuchan atentamente a una tercera persona. El trío también aparece despreocupado, riendo y abrazados en la última de las imágenes, en la que se encuentran en un espacio que bien podría ser un hotel o un restaurante.

Mabel, Charles y Oliver cruzan el charco en la nueva temporada de #SoloAsesinatosEnLondres 🍵 pic.twitter.com/Re2YGeUbfO — Disney+ España (@DisneyPlusES) August 25, 2026

UN NUEVO MISTERIO MUY LEJOS DE CASA

En Solo asesinatos en Londres, la nueva entrega de Solo asesinatos en el edificio "Charles, Oliver y Mabel se enfrentan a la investigación más complicada de sus vidas cuando la próxima víctima, Cinda Canning, aparece en su puerta para pedirles que viajen a Londres y encuentren a su asesino. El carismático trío de podcasters aficionados al true crime deberá abrirse camino por la cuna de las clásicas historias de misterio, rodeado de un nuevo grupo de sospechosos tan intrigantes como excéntricamente británicos. Pero ¿serán capaces de seguir los pasos de la mujer cuyo podcast les inspiró sin acabar compartiendo su mismo destino?", según adelanta la plataforma.

La sexta temporada está protagonizada por los mencionados Steve Martin (Doce en casa), Martin Short (The Morning Show) y Selena Gomez (La gran apuesta), y además contará con la participación especial de Tina Fey (Las cuatro estaciones), Olivia Colman (El padre), Meryl Streep (El diablo viste de Prada), David Tennant (Harry Potter y el cáliz de fuego), Nicola Coughlan (Los Bridgerton), Martin Freeman (El Hobbit: Un viaje inesperado) y muchos más.