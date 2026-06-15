David Tennant, Nicola Coughlan o Jodie Whittaker se unen a la temporada 6 de Solo asesinatos en el edificio - BBC / NETFLIX /WARNER BROS

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Solo asesinatos en el edificio regresará a Disney+ con su sexta temporada, que sigue sumando estrellas de renombre a su elenco. David Tennant, Nicola Coughlan, Jodie Whittaker, Jim Broadbent, Richard Ayoade, Adrian Lukis y Kathryn Hunter se convierten en las más recientes incorporaciones a los nuevos episodios de la serie, que ya se están rodando en Reino Unido.

Según Variety, Tennant (Doctor Who/Rivales), Coughlan (Los Bridgerton), Whittaker (Ciudad tóxica), Broadbent (Jay Kelly), Ayoade (La trama fenicia), Lukis (Los hombres del S.A.S.) y Hunter (Megalópolis) tendrán papeles recurrentes en la temporada 6 de Solo asesinatos en el edificio. No obstante, por ahora, los detalles sobre sus personajes permanecen en secreto.

OTROS FICHAJES ESTRELLA PARA LA TEMPORADA 6

El reparto de la sexta temporada también incluye entre sus más recientes incorporaciones a Jennifer Saunders, Sean Teale, Simone Ashley, Amar Chadha-Patel, Rhea Norwood, Matthew Beard, Sharon Horgan, Martin Freeman, Geri Halliwell-Horner, Jamie Demetriou, Anjana Vasan, Jane Horrocks, Derek Jacobi y Lesley Nicol.

Los nuevos episodios de Solo asesinatos en el edificio trasladarán su trama a Londres. Allí Charles, Oliver y Mabel, los personajes de Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, continuarán investigando la muerte de Cinda Canning (Tina Fey) al final de la temporada 5.