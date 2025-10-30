Solo asesinatos en el edificio renueva por una temporada 6 que cambiará el Arconia por Londres

Archivo - Solo asesinatos en el edificio renueva por una temporada 6 y se traslada a Londres - DISNEY/PATRICK HARBRON - Archivo

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

El episodio final de la temporada 5 de Solo asesinatos en el edificio ya está disponible en Disney+. Un día más tarde, Hulu ha anunciado la renovación de la serie protagonizada Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Además, en esta nueva tanda de trío de investigadores dejará por primera vez Nueva York para adentrarse en un nuevo misterio en Londres.

Este cambio supone que la serie se desprende de uno de sus elementos más icónicos: El edificio Arconia. Por el momento se desconoce la localización exacta del edificio en el que se filmará la nueva entrega de la serie. Por otra parte, se desconocen muchos detalles incluyendo qué personajes se trasladarán a la capital londinense junto con el trío protagonista o la fecha de estreno.

El escenario cambia, el misterio permanece. Mabel, Charles y Oliver viajarán a Londres para la sexta temporada de #SoloAsesinatosEnElEdificio. pic.twitter.com/1hGRabS7oI — Disney+ España (@DisneyPlusES) October 29, 2025

Junto a los mencionados actores, completa el reparto de la temporada 5 de Solo asesinatos en el edificio Michael Cyril Creighton. Además, la entrega cuenta con la colaboración especial de Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler, entre otras.

Solo asesinatos en el edificio es obra de los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie). Martin y Hoffman son los productores ejecutivos junto a Short, Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith y JJ Philbin.