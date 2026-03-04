Selena Gomez confirma la teoría fan de Dorothea y desvela que Taylor Swift tiene otra canción inédita para ella - CONTACTO

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Es común que los artistas se inspiren en su propia vida y en personas reales a la hora de componer y ahora Selena Gomez ha confirmado lo que algunos fans ya habían estado especuland: 'Dorothea', canción de Taylor Swift, habla de ella. Las cantantes llevan siendo amigas desde hace más de una década y, según señala Gomez, ese no es el primer tema con el que la estrella del pop ha abordado su relación.

"Bueno, 'Dorothea' trata sobre mí, es una de sus canciones", reveló Gomez durante su aparición en el podcast de su marido Benny Blanco, Friends Keep Secrets.

"Y siento que muchos momentos, momentos importantes que nos definieron, desde las relaciones hasta la familia, pasando por el amor y el odio, y todo lo demás, los estábamos descubriendo, porque yo tenía 15 años y ella 18, y realmente no sabíamos lo que estaba pasando", continuó la actriz y cantante.

Selena Gomez confirms ‘dorothea’ by Taylor Swift was written about her.pic.twitter.com/Jmjp1M1U3G — Pop Base (@PopBase) March 3, 2026

Los fans de Swift ya llevaban largo tiempo sospechando que el tema del disco Evermore de Taylor Swift hacía referencia a Gomez. Y es que la canción tiene versos tan reveladores como "eres una reina que vende sueños, maquillaje y revistas" ("You'r? a queen sellin' dreams, sellin' makeup and magazines") o "tu madre y sus planes de concursos de belleza" ("Your mom and her pageant schemes").

Según señala The Hollywood Reporter, la propia Swift nunca ha confirmado los rumores, pero ha descrito 'Dorothea' como la historia de "una chica que dejó su pequeño pueblo para perseguir sus sueños en Hollywood". De Evermore, el álbum en el que se encuentra el tema, la cantante expresó que estaba compuesto por "cuentos imaginarios/no imaginarios".

LA OTRA CANCIÓN DE SWIFT SOBRE GOMEZ

Por otro lado, Gomez desveló que Swift había compuesto un tema inédito sobre su amistad hace más de una década, titulado 'Family'. La actriz de Solo asesinatos en el edificio recordó cómo la letra de la canción hablaba de que tenía unos "sueños increíbles" y que quería "estar en las películas". "Entonces su parte decía 'crees en mis estúpidos sueños, como tocar en estadios'", añadió.

"Ahora, cuando escucho esas canciones, ambas cosas nos han sucedido. Y eso es realmente bonito porque, en aquel entonces, ella me decía: 'He escrito esta canción sobre nosotras y es nuestra historia', y era lo más bonito del mundo", expuso Gomez.

Selena Gomez reveals Taylor Swift wrote a song about their friendship called “Family.”



“Insinuating in the lyrics without quoting it is basically saying ‘You have these amazing dreams. You want to be in movies, like in every crowd. I still see you.’” pic.twitter.com/7IxtL2htXd — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) March 3, 2026

Reflexionando sobre su relación, la cantante e intérprete valoró lo "absolutamente increíble" que era haber pasado "17 años de amistad, múltiples desengaños amorosos, historias de amor y anécdotas divertidas en la vida".