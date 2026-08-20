Olivia Colman ficha por la temporada 6 de Solo asesinatos en el edificio - HULU/DISNEY+ Y SEARCHLIGHT PICTURES

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Solo asesinatos en el edificio regresará a Disney+ con su sexta temporada. Y con el rodaje ya en marcha, una nueva estrella de renombre se ha sumado a su elenco: Olivia Colman.

Hulu publicó en el Instagram de la serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez un vídeo anunciando el fichaje de Colman, oscarizada en 2019 por su interpretación de la reina Ana en La favorita. "Hemos tenido un montón de estrellas invitadas increíbles en Solo asesinatos en Londres", aseguró Gomez.

"Sí, pero nos falta una", añadió Meryl Streep, quien da vida en la serie a Loretta Durkin desde la temporada 2, acompañada de Martin Short, justo antes de que la actriz aparezca en pantalla caracterizada para su papel en la sexta entrega.

COLMAN Y EL RESTO DE FICHAJES ESTRELLA PARA LA SEXTA TEMPORADA

Además de Colman, entre los fichajes más recientes de la sexta temporada de Solo asesinatos en el edificio se encuentran David Tennant, Nicola Coughlan, Jodie Whittaker, Jim Broadbent, Richard Ayoade, Adrian Lukis y Kathryn Hunter, que tendrán papeles recurrentes en los nuevos episodios.

A ellos se suman Jennifer Saunders, Sean Teale, Simone Ashley, Amar Chadha-Patel, Rhea Norwood, Matthew Beard, Sharon Horgan, Martin Freeman, Geri Halliwell-Horner, Jamie Demetriou, Anjana Vasan, Jane Horrocks, Derek Jacobi y Lesley Nicol, que también se incorporarán a la sexta temporada, actualmente en rodaje en Reino Unido.

Los nuevos episodios de Solo asesinatos en el edificio trasladarán su trama a Londres. Allí, Charles, Oliver y Mabel, los personajes de Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, continuarán investigando la muerte de Cinda Canning (Tina Fey), ocurrida al final de la quinta temporada.