Primeras imágenes de Caped Crusader, la nueva serie de Batman

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Tras ser cancelada el año pasado por HBO Max antes incluso de arrancar su producción, Batman: Caped Crusader aterrizará en Amazon Prime Vídeo este verano. Y ya han salido a la luz unas impresionantes primeras imágenes de esta serie en clave de animación producida por J. J. Abrams, Matt Reeves y Bruce Timm que llegará a la plataforma el próximo 1 de agosto.

Ha sido la propia plataforma de streaming la que, a través de su cuenta de X, ha ofrecido a los seguidores del cruzado de la capa un vistazo en mayor profundidad a esta serie que pretende reeditar el éxito de la icónica Batman: la serie animada, emitida entre 1992 y 1995.

Las imágenes en cuestión muestran varias secuencias de esta producción protagonizadas por un Batman cuyo aspecto recuerda notablemente al que mantenía en la década de los años 40 en los cómics. Las instantáneas también muestran a una Harley Quinn con un toque mucho más siniestro y a Catwoman luciendo el traje azul de aquella época en los cómics.

Gotham City nights are on the way. Batman: Caped Crusader, a new series from Bruce Timm, J.J. Abrams, and Matt Reeves, arrives August 1. pic.twitter.com/YWVNNmjeTC