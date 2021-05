Batman tendrá una nueva serie de animación de la mano de Bruce Timm, J.J. Abrams y Matt Reeves

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

DC ha anunciado sus próximos proyectos de animación. Y entre ellos destaca el regreso de Batman con Caped Crusader, una nueva serie que recupera el espíritu de la mítica Batman: La serie animada, creada por Bruce Timm en los 90, y que contará con unos padrinos de auténtico lujo, incluyendo al propio Timm, J.J. Abrams, y el director de The Batman, Matt Reeves.

Warner ha anunciado la nueva serie de animación de Batman: Caped Crusader, que se estrenará simultáneamente en HBO Max y Cartoon Network. Aunque apenas se sabe nada del proyecto, Warner ya ha lanzado el primer arte conceptual de la serie, así como sus productores ejecutivos, Timm, Abrams y Reeves.

Two of DC's finest in two brand new animated series! 🙌



BATMAN: CAPED CRUSADER and MY ADVENTURES WITH SUPERMAN coming soon to @HBOMax and @CartoonNetwork.https://t.co/lwqHZWvN0O pic.twitter.com/FXVdZDaza6