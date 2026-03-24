Primera imagen oficial del nuevo Harry Potter en la serie de HBO Max - HBO MAX

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter llegará a HBO Max en 2027. Y a la espera del primer tráiler, la plataforma ha compartido ahora, para alegría de los fans, el primer vistazo a Dominic McLaughlin transformado en el joven mago protagonista.

Tal y como puede verse en la imagen compartida por HBO Max en Instagram, Harry aparece de espaldas mientras camina hacia el campo de quidditch en Hogwarts, con una capa roja y dorada con el emblema de Gryffindor. En el dorsal se muestra el apellido del joven mago, Potter, junto a su número de jugador, el 7.

Frente a Harry, en la entrada del campo, se encuentra un grupo de estudiantes de Hogwarts, rodeado por los estandartes de las casas Gryffindor y Hufflepuff.

El rodaje de la serie se está llevando a cabo actualmente en los estudios Leavesden, en Reino Unido. La ficción de Harry Potter estará compuesta por siete temporadas, una por cada libro, y su plan de producción se extenderá aproximadamente durante una década. Francesca Gardiner (Succession) es la showrunner de la ficción, mientras que Mark Mylod (Shameless) dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.

En cuanto al reparto, además de Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton y Alastair Stout interpretan a sus inseparables amigos, Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente. También forman parte del elenco John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis, retomando el papel de Filius Flitwick, entre otros.