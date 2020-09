Nuevas filtraciones de The Falcon and The Winter Soldier confirman el regreso de dos personajes del Universo Marvel

Falcon and the Winter Soldier

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Después de que se filtraran varios vídeos del set de The Falcon and The Winter Soldier, han salido a la luz nuevas imágenes del rodaje de la que será la primera serie de imagen real de Marvel Studios y que estará protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan.

Just Jared ha publicado las fotos, que desvelan que Georges St-Pierre volverá al Universo Cinematográfico Marvel en el papel de Batroc, personaje que apareció por primera vez en Capitán América: Soldado de invierno.

Las instantáneas también muestran a Desmond Chiam, del que aún no se conoce la identidad de su personaje. Por su parte, los fans también han podido ver a Emily VanCamp, de nuevo en la piel de Sharon Carter.

Emily VanCamp (Sharon Carter), Georges St. Pierre (Batroc) e Desmond Chiam (personagem desconhecido) hoje no set de THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER.



Aunque estas fotos no revelan detalles sobre la trama de The Falcon y The Winter Soldier, sí muestran algunos vínculos con la película de 2014, además de dar pie a numerosas teorías sobre el papel que desempeñarán Sharon y Batroc en la ficción de Disney+.

La filmación de la producción tuvo que detenerse durante meses debido a la pandemia de coronavirus, pero se reanudó este verano en Atlanta. Según The Hollywood Reporter, solo quedaban nueve días para finalizar la filmación en República Checa cuando la crisis del COVID-19 obligó a parar la grabación. La última vez que se vio a los protagonistas Sebastian Stan y Anthony Mackie en el set fue en febrero, antes de que se produjera el parón en la filmación.

Este aplazamiento ha afectado a la fecha de estreno. Estaba previsto que la ficción llegara al servicio de streaming en agosto. Por el momento Disney no ha desvelado la nueva fecha de lanzamiento de la producción.