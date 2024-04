La nueva precuela de Juego de tronos ya tiene protagonistas

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Warner Bros. Discovery sigue trabajando sin descanso en la ampliación de sus franquicias más potentes y, más allá de los superhéroes de DC o el mundo mágico de Harry Potter, otro de sus buques insignia es Juego de tronos, cuyo universo ya ha extendido con La Casa del Dragón y que tendrá otras producciones y spin-off. La que más avanzada está es El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, que ya tiene protagonsitas.

Peter Claffey y Dexter Sol Ansell son los elegidos para encabezar el reparto de esta serie ambientada unos cien años antes de los eventos relatados en la serie original y que contará con George R.R. Martin, creador de la saga literaria Canción de Hielo y Fuego en la que se basa este universo, como guionista y productor ejecutivo.

Claffey, que dará vida a Dunk, es actor y ex jugador de rugby de Connacht, y ha participado en las series de Apple TV Hermanas hasta la muerte (2022) y Wreck: Psicopato (2022). Los próximos proyectos de Claffey incluyen protagonizar Small Things Like These junto al ganador del Oscar Cillian Murphy y aparecerá en la tercera temporada de Vikingos: Valhalla de Netflix.

Por su parte, el joven Dexter Sol Ansell que interpretará a Egg, comenzó su carrera como actor a los cuatro años en la serie de ITV Emmerdale (2019). Desde entonces, Ansell ha protagonizado la serie de suspense de Sky El pueblo de los malditos (2022) y la película de comedia de Netflix Navidad en la granja (2022). Más recientemente, Ansell interpretó al joven Coriolanus Snow en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023). Los próximos proyectos de Ansell incluyen: Here, de Robert Zemeckis, The Moor, Hullraisers de Channel 4 y Robin and The Hood.

"Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, dos héroes improbables vagaban por Poniente... un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto (Claffey), y su diminuto escudero, Egg (Ansell). Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos", reza la sinopsis oficial de la serie.

El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante está escrita por George R.R. Martin e Ira Parker, que también ejercen de productores ejecutivos, con producción ejecutiva de Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw.