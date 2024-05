MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Cinco años después del final de Juego de tronos, la saga sigue expandiéndose. La segunda temporada de La Casa del Dragón llegará a MAX el próximo 17 de junio y entre los proyectos que están en camino destaca otra precuela centrada en la figura de Aegon el Conquistador. Mattson Tomlin (The Batman 2) el showrunner de este nuevo proyecto asegura que será como relatar la historia de Alejandro Magno y Napoleón.

En una reciente entrevista con Ententainment Weekly ,el también productor de Terminator Zero, serie en clave de anime que reinventará la saga creada por James Cameron, ha ofrecido suculentos detalles sobre cómo será su spin-off de Juego de Tronos centrado en Aegon I, el Targaryen que con sus dos hermanas, y sus dragones, conquistó (casi) todo Poniente.

"Al hablar con George [R. R. Martin] me quedó muy claro: 'Esto es historia, enfócalo como si hubiese pasado'. A diferencia de la serie original, no tengo miles de páginas para adaptar, sino un par de cientos [de Fuego y Sangre, misma base de La Casa del Dragón] para trabajar. Ahí se encuentran muchas pistas", comentó sobre el desarrollo de la serie, a la que Max todavía no ha dado luz verde oficialmente.

"En cierto modo, esto es como hacer algo relacionado con Napoleon, Alejandro Magno u otra gran personalidad histórica de la que sabemos mucho. Sabemos dónde estaba, a quién conquistó, quién vivió y murió. Todo eso se convierte en la trama, y después en mi trabajo, pero ¿qué cuál es el significado? ¿Cómo se sintieron cuando esta persona murió? No tenemos ese contexto. No sabemos lo que nadie dijo", añadió al respecto.

Sin embargo, la de Tomlin no es la única precuela de Juego de Tronos que se encuentra en desarrollo. Max también tiene en marcha El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, serie que, ambientada unos cien años antes de los eventos sucedidos en la original, tendrá a Peter Claffey (Wreck) y Dexter Sol Ansell (Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes) por protagonistas.

Ellos serán quienes interpreten a Ser Duncan el Alto, y su pequeño escudero, Egg. Aunque Max todavía no ha fijado una fecha concreta para el lanzamiento de esta ficción, la cual, contará, además, con el propio Martin como guionista y productor ejecutivo, tiene previsto su estreno a lo largo de 2025.

"Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, dos héroes improbables vagaban por Poniente... un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto (Claffey), y su diminuto escudero, Egg (Ansell). Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos", reza la sinopsis oficial de la serie.