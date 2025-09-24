Vuelven Los vigilantes de la playa (Baywatch)

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Los vigilantes de la playa (Baywatch), la mítica serie de los 90 protagonizada por David Hasselhoff, que sirvió como trampolín directo al estrellato de nombres como Pamela Anderson, Jason Momoa, Erika Eleniak o Carmen Elektra, entre otros muchos, tendrá un reinicio televisivo.

Según informa Variety, Matt Nix, guionista de series como Último aviso, Socios y sabuesos o Mentiras arriesgadas, adaptación del filme de James Cameron y protagonizado por Arnold Schwarzenegger, que vio la luz en 1994, será el showrunner de este reboot de Los vigilantes de la playa. La ficción, que tiene previsto su lanzamiento para la temporada de estrenos 2026-2027, y de la que hasta el momento se desconoce su reparto, constará inicialmente de 12 episodios.

"En su primera etapa, Los vigilantes de la playa definió toda una época del estilo de vida playero y elevó a los socorristas a un estatus icónico. Ahora, junto a nuestros socios de Fremantle, este fenómeno televisivo prepara su regreso acorde con la era actual", expresó Michael Thorn, presidente de Fox Television Network, en declaraciones recogidas por el medio.

"Fox y Fremantle, junto con Matt Nix y el cocreador original [de la serie] Greg Bonann, trasladarán el sueño californiano a toda una nueva generación de fans con historias frescas, nuevas estrellas y todo el espectáculo que convirtió a la franquicia Los vigilantes de la playa en un éxito mundial", añadió.

Fremantle ya coqueteó con la idea de resucitar la serie en la que Hasselhoff daba vida al carismático jefe de los socorristas, Mitch Buchannan, en 2018. Más tarde, en 2024, fue cuando Fox se sumó al proyecto, comprometiéndose a desarrollar un guion y asegurando un acuerdo financiero que incluía penalizaciones en caso de incumplimiento.

"Los vigilantes de la playa siempre ha sido una joya dentro del catálogo de Fremantle y sigue siendo una de las series más icónicas en la historia de la televisión a nivel mundial. Hemos encontrado en Fox los socios perfectos para ayudarnos a mantener este legado. Con Matt Nix al mando, estamos en buenas manos, gracias a su habilidad para contar historias atractivas y entretenidas", afirmó Christian Vesper, CEO de Global Drama en Fremantle.

"Nuestro propósito es reconectar con los fans que ya conocen la serie y, al mismo tiempo, introducir a una nueva generación en el universo de estos célebres socorristas", añadió. Matt Nix se desempeñará también como productor ejecutivo junto a Michael Berk, Greg Bonann, Dante Di Loreto y Doug Schwartz.

Cabe destacar que Berk, Bonann y Schwartz fueron los creadores de la serie original. Emitida entre 1989 y 2001, con un total de once temporadas y 242 episodios, Los vigilantes de la playa narra las aventuras de un grupo de socorristas en las playas de California y, en 1995, contó con un fallido spin-off, Los vigilantes de la noche, que tuvo dos temporadas.

Más tarde, en 2003, la ficción estrenaría un especial televisivo titulado Los vigilantes de la playa: Misión Hawaii. Ya en 2017 se estrenó un reinicio cinematográfico protagonizado por Dwayne Johnson, Zac Efron y Alexandria Dadario, donde Hasselhoff tenía un breve, nostálgico y divertido cameo.