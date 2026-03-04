El reboot de Los vigilantes de la playa ficha Jessica Belkin como la nieta perdida de Mitch Buchannon

El reboot de Los vigilantes de la playa ficha a la hija perdida de Hobie Buchannon - CONTACTO/NBC

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

El reboot de Los vigilantes de la playa (Baywatch), la mítica serie de los 90 protagonizada por David Hasselhoff, continúa fichando actores para su reinicio televisivo. La más reciente incorporación es la de Jessica Belkin, actriz que aparecerá en Elle, la precuela de Una rubia muy legal.

Según informa Deadline, Belkin interpretará a Charlie Vale, la hija perdida del capitán de los vigilantes de la playa, Hobie Buchannon, hijo a su vez del protagonista de la serie original, Mitch Buchannon, que fue interpretado por Hasselhoff. En la resurrección de Baywatch, será Stephen Amell quien de vida a Hobie, tomando así el testigo de Jeremy Jackson. La serie ya confirmó que contará con uno de los socorristas originales en su elenco: David Chokachi, que volverá a encarnar a Cody Madison.

Según reza la sinopsis oficial del personaje, Charlie Vale se crió en Texas y "es la hija biológica del capitán de los socorristas, Hobie Buchannon, la hija que él nunca conoció. "Deja atrás su complicada vida familiar en Galveston y se presenta en la puerta de su padre con un único objetivo: ganarse un puesto como vigilante de la playa".

"Intrépida, apasionada y, en ocasiones, temeraria, Charlie tiene todo lo necesario para convertirse en una leyenda Buchannon. Sin embargo, tiene mucho que aprender, y el padre al que nunca conoció podría ser precisamente el mentor que siempre ha necesitado", adelanta la sinopsis.

Además de la precuela de Una rubia muy legal, la comedia de 2001 protagonizada por Reese Witherspoon, Belkin trabajará próximamente en Bad Day, filme protagonizado por Cameron Diaz y dirigido por Jake Szymanski. Respecto a sus trabajos más recientes, la actriz apareció en un episodio de The Hunting Wives como la versión joven de la protagonista, Margo, a quien da vida en la serie Malin Akerman.

LOS NUEVOS VIGILANTES DE LA PLAYA

La nueva serie de Los vigilantes de la playa, que tiene previsto comenzar su producción esta primavera en la icónica Venice Beach de Los Ángeles y el histórico FOX Studio Lot de Century City, constará de 12 episodios y se estrenará entre 2026 y 2027 de la mano de Fox Entertainment y Fremantle. Matt Nix, guionista de títulos como Último aviso, Socios y sabuesos o Mentiras arriesgadas, ejerce de showrunner y productor ejecutivo.

Respecto a la sinopsis del reboot, este seguirá al "rebelde Hobie Buchannon, al que todos queríamos en la serie original" que "es ahora capitán de Los vigilantes de la playa, siguiendo los pasos de su legendario padre, Mitch". "El mundo de Hobie da un vuelco cuando Charlie, la hija que nunca conoció, aparece en su puerta, deseosa de continuar con el legado de la familia Buchannon y convertirse en socorrista de Los vigilantes de la playa junto a su padre", añade el texto.

Emitida entre 1989 y 2001, con un total de once temporadas y 242 episodios, Los vigilantes de la playa narraba las aventuras de un grupo de socorristas en las playas de California y, en 1995, contó con un fallido spin-off, Los vigilantes de la noche, que tuvo dos temporadas.

Más tarde, en 2003, la ficción estrenaría un especial televisivo titulado Los vigilantes de la playa: Misión Hawaii. Ya en 2017 se estrenó un reinicio cinematográfico protagonizado por Dwayne Johnson, Zac Efron y Alexandria Dadario, donde Hasselhoff tenía un breve, nostálgico y divertido cameo.